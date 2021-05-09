【英超】利物浦2：0勝修咸頓前四未絕望　對手齊失分歐聯夢未完

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-09 12:09

今仗賽前利物浦僅以54分排第七，衝上前四難度不低，不過英超去到季尾賽果總是令人難以估計，爭四對手熱刺、韋斯咸、愛華頓和李斯特城齊失分，令紅軍尚未絕望。 中堅借將卡巴克受傷，高普領隊終於吸收教訓，寧用小將里斯威廉斯出陣，將法賓奴放回中場，成功擊敗修咸頓全取3分。

英超最後4輪賽事，爭四形勢落後的利物浦一場也不能輸。今季中堅傷兵不斷的問題，賽前繼續困擾這支上屆冠軍。史浩克04借將卡巴克受傷，幸好尼拿利菲臘斯已傷癒，領隊高普再次面對一百萬難題：到底應該由誰夥拍菲臘斯出任中堅？

今季這位德國籍主帥多次選級數、棄位置，即是寧以陣中經驗老到的中場球員軒達臣和法賓奴等頂上踢中堅，也不願放手一搏起用本身為中堅的年輕球員，結果導致中場搶截力大減，屢次失分，上場主場面對下游的紐卡素，正是如此——菲臘斯受傷，法賓奴墮後一格與卡巴克打中堅，結果僅踢成1：1。再次痛失兩分，高普終於願意改變，由小將里斯威尼斯正選上陣，將法賓奴放回中場位置。

利物浦中堅小將里斯威尼斯正選上陣。（Getty Images）

利物浦一對箭頭沙拿和文尼合力炮製第一球。

利物浦眾將都知必須取得這3分，甫開賽立即開行馬力狂攻，沙拿、文尼以及取代法明正選上陣的祖達輪流起腳，均過不到封位出色的修咸頓門將費沙科士打十指關。一次角球機會，韋拿杜姆的頭槌已令科士打投降，卻又過不到門楣。

紅軍久攻不下，更幾乎被「打荷包」，修咸頓一次高速反擊，前鋒查阿當斯得到單刀機會，利物浦門將艾利臣及時衝出擋下射門，化解危機。戰至31分鐘，沙拿在禁區角位看準伏兵門前的隊友文尼，一記精準斜線高波，文尼飛頂入網，利物浦領先1：0。

【利物浦對修咸頓精彩時刻】（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

堤亞高：「我們會為一個奇蹟奮戰到底」

下半場雙方互有攻勢之下，艾利臣竟然自製險象，一次解圍時將皮球送到查阿當斯腳下。不料這位24歲蘇格蘭球星心急第一時間起腳，將幾乎到手的「禮物」親手送回。

完場前後備入替的法明奴交出助攻，今季加盟的堤亞高艾簡達拿在禁區頂左路接應，推順幾步後使出招牌遠射，皮球直飛死角破網，取得披上紅軍戰衣後的首個入球。利物浦2：0擊敗修咸頓全取3分，以57分超越本輪輸波的熱刺，升上第六位，與本周輸波跌至第四位的李斯特城相差6分，但少賽一場。

美中不足的是，爭四對手車路士擊敗幾乎篤定封王的曼城，以64分升上第三。利物浦餘下比賽只能寄望李斯特城和韋斯咸持續失分，兼且紅軍補賽對曼聯以及之後對西布朗、般尼和水晶宮均不容有失。

堤亞高賽後表示，「入球的感覺實在妙不可言，但最重要還是3分。我們會一直為一個微小的奇蹟奮戰。窗戶現在打開了，我們會嘗試爬窗進入。」

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