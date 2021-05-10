37歲洛賓養傷半年風采依然獻助攻　賽後激動流淚吐露一個瘋狂夢想

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-10 13:03

37歲的洛賓養傷逾半年，周日終於取得傷癒復出後的首次正選，風采依然，盤扭突破如昔，傳球毒辣老道，交出兩個助攻，領格羅寧根作客以4：0大勝安曼。洛賓賽後激動落淚，表示養傷的日子過得十分艱難，但他堅持奮鬥，終於獲得成果。被問到有沒有準備踢歐國盃，洛賓表示若果荷蘭教練法蘭迪保亞徵召他，他一定會去踢。

周日荷甲，格羅寧根作客安曼，穿上10號球衣的洛賓，戴着隊長臂章，站在最擅長的右翼位置，帶領這支他有深厚感情的母會出戰。洛賓本來在2019年退役，但在去年夏天，他突然宣布復出，加盟格羅寧根，希望幫助母會克服新冠肺炎疫情帶來的困境。

洛賓在季初對燕豪芬時受傷離場，一傷就半年。（Getty Images）

然而，天意弄人，洛賓在去年9月代表格羅寧根對燕豪芬，回歸母會後首次在荷甲上陣，結果出師未捷身先傷，踢了30分鐘就退下火線，而且一傷就傷了半年。到上月中，洛賓才傷癒復出，再為格羅寧根後備上陣，直到周日這場對安曼，這位37歲的荷蘭傳奇翼鋒，終於再以正選身分披甲。

【洛賓復任正選，兩記致命傳送造就隊友（按圖放大）】

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洛賓今場表現沒有老態，也不似久休復出，踢了80分鐘，交出2次助攻。52分鐘，洛賓開出右路罰球，送地波入禁區，造就達告魯斯射成2：0。到62分鐘，他在右路送出一記撕破對手防線的斜線，配合達告魯斯走位，後者第一時間接應射成3：0。最後，格羅寧根大勝4：0。洛賓是球隊的進攻大腦，全場5次送出威脅傳球，2次成功盤扭突破，還有3次博到犯規。

【洛賓賽後訪問眼泛淚光】

洛賓當打之齡時是球壇著名的「玻璃人」，到加盟拜仁慕尼黑後傷患才減少。對他來說，傷患並不陌生，但對於一名退役後重出江湖的37歲老將而言，半年的受傷對身體及心理都有極大影響。賽後接受訪問時，洛賓想起近半年來的痛苦與無奈，加上今場重拾佳態的喜悅，一時不能自己，在鏡頭前流下男兒淚。

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【洛賓始於格羅寧根的生涯（按圖放大）】

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「我已經行了一段很長的路，這就是我所想的目標。我想幫助這間球會，我想踢足球。如果我達成這個目標，我會很高興。這是一條漫長及艱辛的路。雖然很難捱，但我一直奮鬥。我相信終有一日獲得成果。」洛賓說。

【洛賓賽後訪問激動流淚片段】

Arjen Robben the Legend. He’s still got it❤️🇳🇱😭 pic.twitter.com/UcW6RZzfEm — CFCHamz💙🧡🇳🇱 (@CFCHamz) May 9, 2021

記者問洛賓有沒有準備參加歐國盃，他說：「（如果有人問我？）我會去！由去年夏天復出起，歐國盃就是我最瘋狂的夢想。當然，首先我要現實一點，看看未來幾周的情況，之後再等着瞧吧。」

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