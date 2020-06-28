【足球熱話】36歲洛賓復出背後有情有義　全憑球迷一句話打動了他

2019年7月，洛賓宣布在拜仁慕尼黑高掛球靴，結束滿載榮譽的精彩生涯。 球迷當然明白，當時他已35歲，「小飛俠」已難再飛奔，而且他無論荷甲、英超、西甲或德甲都贏過了，還求什麼？只概嘆「洛賓的軌跡」成為絕唱。 未料一年後，洛賓突然宣布復出，重投母會格羅寧根，背後原因，有情有義。

香港時間今日凌晨，格羅寧根在官方Facebook專頁貼出幾幀照片，都是洛賓穿起綠白色球衣、笑容滿臉，36歲的他不是要為母會當大使，而是在掛靴一年後復出。

球迷如夢似幻，畢竟洛賓18歲之時，頂着濃密的頭髮離開這家他12歲開始效力的球會後，從未有任何跡象要回來。

比起上一次穿上格羅寧根球衣之時，洛賓的頭髮禿了，笑容和地位卻未變。（FC Groningen Facebook）

「再次披起格羅寧根的球衣，一直是我的夢想……」洛賓說起復出的決定時道：「我不知道這到底是否行得通，但大家絕不用擔心我是否有心付出、是否仍有動力踢波。」他坦言，深知在掛靴一年後重踏球場，對自己的體能考驗極大，「不過，只要可以度過疫情的危機，球會怎樣用我都OK！」

格羅寧根亦在官方twitter發布一條洛賓的訪問影片，「小飛俠」在片中感觸地回憶自己由12歲開始效力青年軍、16歲為一隊作荷甲處子戰、轉會燕豪芬，「然後，我度過了精彩的18年……現在，我要回家了，回來格羅寧根，在這個艱難的時刻回來，這危機也衝擊了格羅寧根」。

洛賓始於格羅寧根的生涯：

+ 5 + 4 + 3

格羅寧根發布感人訪問片段 洛賓回應球迷訊息

格羅寧根特別為洛賓錄製一條訪問影片，「小飛俠」在片中回顧自己由12歲開始加盟青年軍、16歲作荷甲處子戰、18歲轉投燕豪芬，「經過18年的精彩旅程後，我要回家了，回來格羅寧根，在這個艱難的時候回來這個家……很開心見到大家一直支持球會，我也一直支持球會，所以一直想辦法，如何才能幫到球會？」

洛賓透露，自己過去數周一直與球會討論有什麼可行辦法提供幫助，但更重要的是他接收到球迷傳達的訊息：「Arjen（洛賓的本名），隨心而行吧！」他因而開始考慮再度成為格羅寧根球員，「我想以格羅寧根球員的身份，再度成為足球員」。

洛賓的感人訪問片段：

儘管已開始操練數周，但洛賓坦言，再度加盟母會一事尚未落實，「但我肯定會付出100%去達到這目標，我會努力，直到感覺對了，就會參加球會新一季的操練。」2019/20球季荷甲因疫情而宣布無效，2020/21球季暫定在9月12日開始，屆時球迷將有望再次見識到「洛賓的軌跡」。

洛賓的軌跡精華片段：