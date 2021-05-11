【英超】曼聯成功留住卡雲尼　續約一年勢成小將「人生導師」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-11 10:00

曼聯球迷喜訊！早前一直盛傳季尾將會離隊的老將卡雲尼（Edinson Cavani），突宣布跟球會續約一年，他笑着跟領隊蘇斯克查簽約，證明事情已經落實，不是傳言。 消息傳出後，最開心的相信不止曼迷，還有小將格連活特。

34歲的卡雲尼去年夏天離開效力7年的巴黎聖日耳門後，跟多支名牌球會扯上關係，最終在10月加盟曼聯。加盟初期他以後備角色居多，又傳出他在曼徹斯特生活不如意的消息，有傳媒曾言之鑿鑿宣布他希望季尾離隊，重返南美繼續足球事業。

即使上陣機會斷斷續續，卡雲尼每次上場均盡顯級數和激情，令人印象深刻。克服連串惱人傷患後，表現更加漸入佳境，歐霸四強對羅馬兩回合4入球3助攻、個人獨力炮製7個入球，成為代表作。主帥蘇斯克查連番表明希望留住卡雲尼，他果然講得出，做得到。

蘇斯克查成功留住卡雲尼，這位34歲鋒將續約至2022年。（Getty Images）

卡雲尼：我已愛上曼聯！

卡雲尼表示，「一個球季下來，我已對這球會和他代表的一切充滿愛，跟隊友和職員建立深厚感情。他們每天給我額外動力，我知道，只要我們在一起，便能取得特別的成就。」他特別感謝領隊蘇斯克查對他信心十足，「由我最初加盟一刻開始，已感受到領隊的信任。作為球員，那份信念讓你踢出最好的足球，我必須為此感謝他。」

他十分期望可以盡快在球迷面前獻技，「球迷如此希望我留下來，令我很感動。我會盡一切所能在球場上表現自己，為他們帶來快樂和喜悅。我尚未有機會在坐滿球迷的奧脫福內作賽，那是我急不及待想去做的事情。」

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卡雲尼留下來，格連活特相信是最大受益人之一。（Getty Images）

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比入球和數據更重要的是……

蘇斯克查大讚卡雲尼為球隊帶來活力和能量，同時也是個好領袖，「作為教練，我們當然清楚他的入球紀錄，不過個性更加重要，他為球隊帶來勝利者思維，而且做任何事情也絕不拖泥帶水。」他指出，卡維尼總是其中一個最遲離開訓練場的球員，他每天的專業態度為年輕球員樹立榜樣。

不止在訓練場，去到真正的比賽，卡雲尼每次落場均全情投入，他不止經常取得入球和助攻，「神級」走位和在不同聯賽效力的無數大賽經驗更是球隊寶貴的無形資產。曼聯陣中有拉舒福特、安東尼馬迪爾和格連活特等極具潛力的年輕鋒將，他去到埋門和重要關頭時，他們似乎仍欠缺一點火喉，有卡雲尼在陣，正好發揮他的老大哥角色，甚至在小將茫無頭緒之時為他們指點迷津。

在眾多小將之中，卡雲尼對格連活特的幫助相信會最大。烏拉圭前鋒加盟前，蘇斯克查稱格連活特為隊中唯一「終結者」（finisher），射術精湛，惟經驗、走位以至臨場決定方面仍有待磨練，那些正是卡雲尼的強項。有這個好導師在旁指點，對他的成長絕對有重大幫助。歐霸四強對羅馬一戰，格連活特曾經被兩名羅馬球員欺負，卡雲尼立即第一時間衝上來為他出頭，盡顯大佬風範，相信連隊長哈利馬古尼也汗顏。

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