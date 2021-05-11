英超｜加利仔加歷查公認一人為今季MVP　最佳領隊與小將一致通過

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-11 19:00

今季英超進入尾聲，加利尼維利及加歷查兩位在英國電視台任職評述員的名宿，在昨晚的節目中討論今季英超最佳球員的心水。兩人異口同聲認為曼城中堅魯賓戴亞斯表現最好，而在他們挑選的最佳11人陣容當中，有6個位置是英雄所見略同。

加歷查（左）及加利尼維利（右）在節目商討今季英超最佳球員及陣容。（網上片段截圖）

同樣是後衛出身的加利仔及加歷查都對曼城中堅魯賓戴亞斯讚不絕口，其中加利仔說：「戴亞斯令我感到驚喜，他年紀輕輕，就可以領導防線。我跟史譚、巴里斯達、布魯士、尼曼查維迪及里奧費迪南……做隊友，而戴亞斯也是一位可以令其他隊友都變得安全的人。」

加歷查今季心水最佳11人（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

加利尼維利今季心水最佳11人（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

加歷查則說：「在季初時我已經說過，如果戴亞斯這名新兵不對辦，將會是曼城及哥迪奧拿的末日。你可能覺得我說得太誇張，但他是一位6500萬鎊身價的後衛。曼城之前找不到高柏尼的接班人，上季對他們是重大打擊，但戴亞斯來了後，已為這個聯賽最佳的後衛，對我而言甚至是最佳的球員。」

魯賓戴亞斯近期零封4大射手 關鍵收購令曼城防線脫胎換骨

兩人都認為哥迪奧拿（左）暫時是今季的最佳領隊。（Getty Images）

談到今季最佳領隊的心水，兩人都認為是曼城的哥迪奧拿。加歷查說：「我覺得他今季的成就非凡，尤其高柏尼及大衛施華整條脊骨都不在了，阿古路上陣的比賽也不多。這班傳奇球員建立起曼城近10年的成功，而哥迪奧拿就建立起一些新的東西。」不過，加利仔就補充，如果車路士贏得歐聯及英足總盃，同時聯賽又躋身前4名的話，他會「轉軚」撐杜慈。

加歷查覺得韋斯咸中場湯馬士蘇錫克是今季的最佳收購。（Getty Images）

卡雲尼去年自由身加盟曼聯，剛剛續約多一年。（Getty Images）

【01球評】卡雲尼神級走位盡顯級數 入球之外還怎樣幫到曼聯？

【英超】曼聯成功留住卡雲尼 續約一年勢成小將「人生導師」

兩人都認為曼城的菲爾科頓是今季的最佳年輕球員，而今季最佳收購方面，加利仔就撐母會的射手卡雲尼，而加歷查就覺得是韋斯咸中場湯馬士蘇錫克。

加利仔及加歷查的心水總結。（Twitter）

【英超第36輪直播賽程】（按圖放大）