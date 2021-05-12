曼城英超封王路低開高走　曾跌落中游兼爆疫　一個收購至為重要

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-12 13:17

曼城贏得近9年第5座英超冠軍，領隊哥迪奧拿執掌球隊5季，其中3季成功封王。曼城今季並非「屈機」贏冠軍，季初曾不敵李斯特城及熱刺，一度跌入中游，但季中回勇，錄得15連勝，包括作客晏菲路大勝衛冕的利物浦，鞏固榜首。到昨晚曼聯不敵李城，曼城以10分優勢，提早3輪贏得錦標。

曼城35戰得80分，次席的曼聯輸波後35戰得70分，在聯賽只餘3輪下，曼城肯定以榜首完成，提早封王。這是哥迪奧拿執教曼城後贏得的第3座英超冠軍，也是曼城史上第5次英超封王。

哥迪奧拿慶祝英超奪冠。（Twitter）

贏得教練生涯第9次頂級聯賽冠軍後，哥迪奧拿說：「這是獨一無二的一季，也是與別不同的一個冠軍。這是最艱難的一次。我們永不忘記今季如何贏得這個冠軍，我很榮幸可以成為這支球隊的領隊，帶領這班球員。」

哥帥感嘆，英超是爭冠難度最高的聯賽，他續說：「整個球季，我們在重重困難下，展現出我們的穩定性，非常優秀。每一日，球員都在為成功而奮鬥，盡力令事情變得更好。他們一直如是，充滿韌力。我在西班牙及德國教過波，到目前為止，我可以說這是最難踢的聯賽。」

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今季曼城並非由頭帶到尾，季初都曾經沉淪，主場防線崩潰，遭李城攻入5球以2：5慘敗。眼見尼敦阿基等中堅難堪大用，曼城果斷地在輸波後3日，以6800萬歐元從賓菲加收購葡萄牙後衛魯賓戴亞斯。英國《每日郵報》認為魯賓戴亞斯是曼城今季奪冠的關鍵人物，解決了高柏尼接班人的問題，並激活整條防線。

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曼城今季相當慢熱，頭12輪聯賽只贏得5場，在10月與列斯聯及韋斯咸踢成和波分失，踏入11月後和利物浦，再作客熱刺輸0：2。那時候，曼城跌至谷底，聯賽排名第11位，被拋離8分，似乎遠離爭標行列，甚至有傳哥迪奧拿帥位不穩。

魯賓迪亞斯（左）初到英超，已與史東斯（右）產生莫大化學作用。（Getty Images）

在12月，曼城連和曼聯及西布朗後，重振雄風，開始驚人的聯賽15連勝，由中游登上榜首，確立領先優勢。12月底，曼城爆發新冠肺炎，對愛華頓的比賽延期；到1月3日作客車路士，加比爾捷西斯、基爾獲加及艾達臣摩拉斯染疫缺陣，哥帥排出無鋒陣，奇雲迪布尼閃耀全場，助曼城取得3：1的勝利。

根度簡在季中相當重要，他暫入12球，為曼城隊中首席射手。（資料圖片／Getty Images）

1月17日，曼城主場大勝水晶宮4：0，而同一日曼聯及利物浦踢成0：0，曼城雖然比榜首曼聯少2分，但踢少1場。1月20日，曼城主場贏維拉2：0，其中一球充滿爭議性，洛迪卡斯簡迪在越位位置跑回來，搶走泰朗明斯腳下球，再傳給貝拿度施華射入。這場勝仗令曼城今季首次登上榜首。

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2月7日曼城作客利物浦大勝4：1，擊潰衛冕的紅軍，這場勝仗相當有代表性，因為這是曼城自2003年以來首次聯賽在晏菲路贏波。小將菲爾科頓這場搶盡風頭，入波之餘又有助攻。自此，曼城的榜首位置愈坐愈穩，帶到季尾。

菲爾科頓今季表現突出。（Getty Images）

魯賓戴亞斯及史東斯的中堅拍檔非常穩健，自從對熱刺0：2的輸波，兩人在之後15場比賽僅失3球。此外，在迪布尼養傷期間，根度簡挑起球隊進攻的擔子，帶領曼城前進，這名德國中場今季英超攻入12球，暫時乃是隊中的首席射手。根度簡季中挺身而出，也是曼城錄得15連勝的關鍵；在15連勝中，他貢獻了10個入球。

季尾曼城要分心多項盃賽，聯賽成績亦有波動，曾近兩個月曾不敵曼聯及列斯聯，15連勝在3月告終。曼城上輪主場對車路士，原本贏波就可以封王，但結果以1：2落敗。到周中曼聯對李城輸波，曼城才鎖定冠軍。

阿古路今季再非主力，即將離隊，他效力曼城10年，為球隊贏得5次英超冠軍。（Getty Images）

哥迪奧拿的曼城今季完成更新換代，不再倚靠文仙尼時代建立的脊骨（高柏尼、大衛施華已離隊、阿古路上陣次數減少），並將無鋒陣玩到出神入化，迪布尼、根度簡、科頓……都可以踢前鋒。哥帥還成功在季中調整球隊的狀態，令曼城逐步從中游重返爭標行列，再將狀態提升到巔峰，錄得15連勝，確立冠軍基礎。

曼城今季已經是英超及英聯賽盃的雙冠王，他們已打入歐聯決賽，會跟車路士爭冠軍，如果他們歷史性贏得歐聯，就會成為三冠王。

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