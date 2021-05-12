葡超神奇少帥領士砵亭不敗封王　克服般費離隊打破波圖賓菲加壟斷

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-12 16:58

士砵亭去年出售般奴費南迪斯，但實力不跌反升，今季更加贏得19年來首座葡超冠軍！士砵亭周二聯賽主場以1：0擊敗博維斯塔，提早封王；在士砵亭青訓出身的C朗拿度亦在社交網站送上祝賀。 士砵亭在36歲少帥艾莫連（Rúben Amorim）帶領下，重用柏祖干卡維斯、祖奧包連夏及紐奴文迪斯阿歷山大等將，後防水平大有改善，後勁凌厲，今季葡超未嘗敗績。

士砵亭靠保連奴費南迪斯建功，主場贏博維斯塔1：0，今季32戰得82分，在聯賽餘下兩輪之下，以8分優勢領先波圖，以不敗姿態提早捧盃，打破波圖及賓菲加對葡超的18季壟斷。上次士砵亭贏聯賽冠軍已經是2002年，當年那支士砵亭連C朗拿度都還未出道，哥利斯馬才剛冒起，較為人熟悉的球星有葡萄牙國腳保羅賓圖及祖奧賓度。

士砵亭慶祝葡超冠軍。（路透社）

【C朗祝賀母會19年來首度葡超封王】

士砵亭職球員在球場內捧起獎盃，大批球迷就在里斯本市內慶祝。當地警方勸喻球迷不要在街上聚集，並保持社交距離。據報，有少部分球迷與警生發生衝突。

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士砵亭去年1月將陣中的最佳球員般奴費南迪斯賣給曼聯，但他們用了不足年半的時間，實力不退反進，更加打破聯賽冠軍荒，究竟他們是如何做到的？士砵亭上季動盪不安，一季內竟然三度換帥。

【艾莫連去年3月執教士砵亭，今年5月贏聯賽冠軍】

在2020年3月，士砵亭重金禮聘，邀請艾莫連從布拉加來到士砵亭，為他支付出1000萬歐元違約金，成為球隊上季的第四名教練。艾莫連上任後，即改變戰術，改踢3-4-2-1陣式，即錄得6勝2和的佳績，最後以第4名完成，算是坐穩帥位。

士砵亭在2020年夏天作出兩個重要的轉會決定，這兩名球員成為球隊奪冠的重要功臣。25歲防中祖奧包連夏出身自士砵亭青訓，出道後像「人球」，接連被外借，在2018到2020年，他被外借到布拉加兩季。在布拉加，他得到艾莫連的重用。當艾莫連執教士砵亭，自然留住愛將，收歸己用。

簽入「新般費」有眼光

士砵亭還從法馬利卡奧以650萬歐元收購進攻中場柏祖干卡維斯，這名22歲葡萄牙球員上季只入5球，但今季加盟後入球停不了，30場聯賽攻入18球，與賓菲加前鋒施費洛域並列射手榜首。他的入球量拍得住已離隊的般費，故被稱為「新般費」，傳利物浦及曼聯等都對他虎視眈眈。

柏祖干卡維斯去年加盟，今季入球停不了，被稱為「新般費」。（路透社）

提拔青訓小將紐奴文迪斯

除了這兩名一攻一守的中場外，艾莫連從青年軍提拔18歲左閘紐奴文迪斯阿歷山大，此子上季尾起站穩一隊正選，在3-4-2-1陣式中擔任左翼衛，到今季也是球隊的必然正選，更入選葡萄牙國家隊。紐奴文迪斯年少成名，惹來強隊垂青，士砵亭去年底即與他續約，提高違約金額。

18歲左翼衛紐奴文迪斯已經是士砵亭的必然正選。（路透社）

士砵亭年輕有活力，平均年齡只有24.8歲，是葡超第4年輕的球隊。除了紐奴文迪斯外，還有伊度亞度哥利斯馬、馬菲奧斯紐尼斯、堤亞高湯馬士、卡巴爾等年輕球員。

變陣三中堅防守脫胎換骨

3-4-2-1陣式為士砵亭帶來重要大改變，上季士砵亭入49球失34球，今季攻守皆有改善，其中防守的提升最為顯著，他們入57球，只失15球。士砵亭今季場均僅面對對手7次攻門，是全個聯賽最少。三中堅陣式幫到隊長高亞迪斯揚長避短，這名前利物浦球員身材高大頭槌好，但速度較慢，新陣式令他安心正面防守及指揮防線，另外兩位中堅會幫他補位。30歲高亞迪斯今季亦有5個入球。

柏祖干卡維斯（右）與隊友慶祝。（路透社）

艾莫連的士砵亭還有一個特徵，就是後勁強。他們的57個入球中，有18個在80分鐘後射入，所以士砵亭不時能夠在末段破僵局，甚至反敗為勝，其中一場經典反勝是去年10月對基維辛迪，他們落後0：1下，80分鐘後連入3球，以3：1反勝。

士砵亭重新崛起，但能否保持下去，還看今夏能否留住幾位主將及一手重振球隊的教練艾莫連。

【葡超士砵亭一直盛產球星】

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