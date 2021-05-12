【英超】曼城奪冠球迷慶祝畫面冷清　網民揶揄「像跟家人去BBQ」

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-12 12:49

隨着曼聯在香港時間今（12日）晨於輪換下不敵李斯特城，其同市宿敵曼城提早3輪封王，是該隊近4季第3度問鼎英超冠軍。「藍月亮」主帥哥迪奧拿形容，今次奪冠是有史以來最辛苦及最特別的一次；然而該隊球迷在主場外慶祝的「盛況」，似乎未能反映哥帥所言。

曼城近4季3度高舉英超冠軍寶座，但球迷反應似乎不似預期。（Manchester City Facebook Page）

曼城球迷「冷靜」慶祝

有英國記者於曼城封王後到達伊提哈德球場直擊球迷慶祝情況，並於社交網站上載短片，稱有約100名「藍月亮」擁躉在球場周邊聚集。

可是從影片中可見球迷相當「冷靜」，間中有人吹奏樂器及揮動隊旗，卻未見球迷大聲高歌或叫口號，僅在場外「行來行去」；直至最新一條短片，才有球迷放小型煙花跟煙火，嘗試掀起高潮。

數名「藍月亮」球迷高歌慶祝球隊再奪冠。（Getty Images）

曼城球迷主場外慶祝愛隊奪得英超，人丁單薄場面冷清：（按圖放大）

至於另一段由媒體拍攝的片段，就見到曼城球迷較為激動，邊行邊高舉雙手唱歌，並獲其他球迷回應及加入，但卻明顯人丁單薄。有網民特別張貼去年利物浦首奪英超時的慶祝圖片做對比，只見當時數以千計的紅軍球迷逼爆晏菲路，有人爬上圍欄忘我跳舞，場面十分墟冚。

利物浦去年首奪英超，球迷瘋狂慶祝，跟曼城球迷今屆的畫面形成強烈對比。（Getty Images）

利物浦球迷一年前齊集晏菲路外熱烈慶祝：

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網民瘋狂恥笑

網民當然不會放過「恥笑」曼城的機會，開始「寸王」上身。有人暗諷「似乎所有曼城球迷都出現了，令人感動」；又笑言「現場應該會變得不受控，快點讓警察到場」；甚至「大讚」曼城球迷「守規距」，「慶祝仍不忘維持社交距離，他們值得尊重」。

有球迷又將曼徹斯特兩支球隊的勝利巡遊畫面做對比，並指「曼市是紅色的」。（Twitter@supermanelfc）

至於其他敵對球迷就選擇「直線抽擊」，有人打趣指畫面像「跟家人去BBQ」，另一名網民就配上大哭的表情符號說：「是誰讓這平庸的球會（tinpot club）擁有全英格蘭最好的球隊？」。多數球迷也質疑「藍月亮」有沒有死忠球迷，記者挑選的最mean一句如下：「在Primark（連鎖服裝零售公司）等排隊付款的人比他們還要多。」

外國媒體拍攝的曼城球迷慶祝畫面：

Around 100 fans have gathered outside the Etihad to celebrate Man City’s Premier League title. pic.twitter.com/x32v4x2pXU — Matt Critchley (@MattCritchley1) May 11, 2021

Manchester City fans celebrating outside the stadium tonight 🤣 pic.twitter.com/SkGFN9vdgO — Football Daily (@footballdaily) May 11, 2021

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