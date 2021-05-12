足球熱話│ 中國海南演「史上最強假波」　賽會重罰卻如同無牙老虎

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-12 17:51

中國海南省一個業餘足球賽事，一場分組賽出現離奇畫面。兩支球隊竟然爭相將皮球射入自己龍門「走線」，猶如「史上最強假波」。兩隊結果被罰禁賽，但賽會被指有關判罰形同虛設。

內地傳媒報導，「第二屆海南35+冠軍杯足球賽」日前在海口進行最後一輪分組賽，兩支分別名為「神射手」及「海大校友」的球隊，在比賽戰至80分鐘時踢成2：2平手。

然而由於最終小組成績較佳者，晉級後將在淘汰賽面對較強對手，兩隊為求「走線」立即鬥出術，結果出現令人匪夷所思一幕。

中國海南業餘球隊鬥出術逐格睇：（按圖放大）

神射手隊首先在沒有敵軍逼搶下，球員主動將皮球踢入自己龍門；而海大校友隊亦「複製」對方「戰術」，演變成兩隊鬥擺烏龍的場面；神射手隊的守門員雖一度在白界線前截住來球，但隊友隨即又再射向己方大門。

中國網民抵死啜核回應：（按圖放大）

球迷：連假球都不會踢

有關短片隨即在網上引起球迷熱烈討論，有人開玩笑指「（比賽）名字就叫海南35+冠軍杯，一場比賽沒有35+進球，都對不起這名字」；但有人也猛烈抨擊涉事球員，直指他們沒有「職業道德」、「簡直就是侮辱了足球」，認為有關人等「連假球都不會踢，連小孩子都不會這樣」。

有球迷則說自己「從未見過如此厚顏無恥的人」，反問「是體育道德？還是社會和教育出了問題？」，認為如此球員、教練及管理層在社會上肯定是可怕的存在。

同場加映：中甲隊老闆頂肚腩後備登場 內地網民：中國足球笑話

賽會罰兩隊禁賽形同虛設

事件愈鬧愈大，內地官媒人民日報亦有轉載。雖然海南省足協第一時間表態，建議賽會對兩隊終身禁賽，惟賽會及後發表聲明，稱兩隊「嚴重違反體育道德，給海南足球帶來了嚴重的負面影響」，因此決定取消兩隊比賽資格、禁止兩隊參加下屆賽事，並扣除兩隊全部保證金。

不過值得留意的是，賽會僅對球隊實施禁賽，假如球員明年改用其他名義參賽，就能輕鬆逃避刑罰；相反，即使兩隊下屆更換所有球員，也無法獲得比賽資格，似乎有違邏輯，也令有關罰則形同「無牙老虎」，令人啼笑皆非。

同場加映：【中超球隊「執走」Nike圖案，應對新疆棉花事件】

+ 7 + 7 + 7

↓↓↓同場加映：即將由香港轉籍中國的戴偉浚，中超搶波突破勁射一條龍，即刻逐格重溫↓↓↓

戴偉浚曾效力多支歐洲次級聯賽球隊及梯隊：