【足球熱話】中甲隊老闆頂肚腩後備登場　內地網民：中國足球笑話

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-05 15:25

中甲昨日舉行第三輪賽事，由四川九牛鬥淄博蹴鞠，比賽原本平平無奇，兩隊悶戰踢成0：0，卻因89分鐘一個換人調動，備受內地網民熱議。

原來當時入替的正是淄博班主何世華，這位35歲、身穿10號球衣的前鋒在法定時間完結前1分鐘後備登場，完成自己的職業足球「地標戰」。

身型略胖的他也創出一項「驚人紀錄」——在連同補時約7分鐘的上陣時間內，竟然沒有任何觸球機會。不過，球隊結果仍守住和局，取得今季在中甲的第一分。

身穿10號球衣的何世華入替球隊主力。（網上圖片）

老闆盼「感受一下」圓足球夢

據內地傳媒報導，原名何彬用了化名「何世華」註冊，是四川華昆能源有限公司「董事長」，在淄博季前身陷欠薪醜聞期間出手買入球隊。報導引述這位老闆投資足球的原因就是希望可圓「足球夢」，「人生沒能真正參與職業足球聯賽是最大遺憾，不過有夢想什麼時候都不晚。」

外界普遍認為，何彬會干涉球隊排陣等情況，演活「老細足球」的精髓，但知情人士卻稱，他只會在不影響球隊成績和比賽結果的情況下，上場「感受一下」；又透露中甲球隊現正於「隔離泡泡」作賽，何彬仍會放下生意，跟全隊「同吃同住同練」，「深度體驗職業球員生活」。

何彬是是四川華昆能源有限公司「董事長」。（懂球帝）

網民熱議轟「中國足球笑話」

中國球迷隨即在網上熱烈討論、意見兩極。有人認為是「悲哀」、「中國足球的笑話」、「這就是中國奇葩足球」，又戲言這就是「鈔（超）能力」。不過也有支持者相信，何彬是真心熱愛足球，「（投資）不就是圖一樂嗎？要是這個樂都沒了，是不是又解散一家（球會）？」、「哪個有夢想的男人，沒有想像過自己能像C朗那樣踢球？人家老闆花錢，又沒花你們錢，怎麼那麼多人酸？」

而對於何彬上場後零觸球的尷尬情況，球迷也大開玩笑：「隊員就不會有球優先傳給老闆？球踢不好，也不會做人」，「非也，是在保護老闆，要不一個滑鏟躲都躲不開」，令人哭笑不得。

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然而原來何彬並非首位在中國職業聯賽披甲的球會班主，前中國國腳莊毅3年前就曾為中乙球隊瀋陽城市上陣兼取得入球，當時他還以45歲之齡，打破中國職業聯賽出場及入球的最年長球員紀錄。

而其實同樣情況在香港聯賽都曾發生，港甲球隊永義地產班主官永義，近年都屬於該隊註冊球員，過往亦有上陣紀錄。

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戴偉浚曾效力多支歐洲次級聯賽球隊及梯隊：