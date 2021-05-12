單車國家盃．香港站｜電視直播4天賽事　李慧詩目標奪兩面獎牌

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-12 19:53

「2021國家盃場地單車賽（香港站）」周四（13日）開始，一連4日在將軍澳香港單車館舉行。 香港因疫情已久久未舉行國際體育賽事，雖然場地單車國家盃需以「防疫氣泡」方式舉行、亦需閉門作賽，但香港單車代表李慧詩（Sarah）和李海恩（Jessica）仍把握東京奧運前，與外地選手較量的機會，除希望為奧運「綵排」，亦希望率領一眾師弟妹在主場奪得獎牌。

前身為「世界盃」的「國家盃」，易名改制後首度舉行便落戶香港，雖然因疫情問題，無論港隊或外地車手陣容都不及以往般龐大，但參加奧運的車手難得有國際賽作備戰、且所有車手都力爭積分，希望獲得今年底世界錦標賽的資格，競爭性毋庸置疑。即使賽事閉門，觀眾仍可透過直播觀看賽事。

場地單車國家盃直播安排：

myTV SUPER 4天全程直播 TVB 85 財經台 周六晚上7時至9時及周日下午3時至6時半直播

香港隊在李慧詩領銜下，派出3女2男車手參賽，按圖檢閱名單：

1. 李慧詩演練奧運戰術 目標兩面獎牌

自東京奧運延期至今年逾14個月以來，「牛下女車神」李慧詩雖全力訓練，但一直沒有參加正式比賽。今次國家盃終有機會再與外地車手較量，Sarah亦表明除要在主場爭取好成績，也要「預演奧運」：「由於國家盃沒有現場觀眾，自己正好為奧運作綵排預演，會用東奧的方法去熱身。」

在個人主項的爭先賽和競輪賽，李慧詩以前三——即獎牌為目標。今次不少「老對手」包括日本車手小林優香、意大利的Miriam Vece均有來港，相信是Sarah量度奧運備戰進度的好機會。

李慧詩將會穿起港隊的新戰衣出戰主場國家盃。（香港單車總會）

2. 李海恩求反彈奪佳績 楊礎搖戰500米

除了奧運比賽項目爭先賽和競輪賽，李慧詩會與李海恩和楊礎搖一同出戰團體競速賽，希望作為熱身，惟最新的比賽名單上，女子團體競速僅得香港一隊參賽，暫未知如何安排。李海恩亦會出戰爭先賽及競輪賽，同時偕小師妹楊礎搖參加女子500米計時賽。

2017年加入港隊的李海恩，即將在今年實現出戰奧運的心願。Jessica曾在2019年初的世界盃香港站，在主場觀眾面前贏得競輪賽銅牌，今次賽事雖閉門上演，但她期望在早前的中國場地聯賽因受隔離影響而失利後，可在主場爭取更好成績，同時準備奧運。

李慧詩（左一）、李海恩（左二）和楊礎搖（左三）本會出戰女子團體競速賽，但賽事最終只得香港隊報名。（香港單車總會）

3. 男子短途賽競爭激烈 日本首個女子世界冠軍戰淘汰賽

今次訪港參賽的男子選手較女子選手多出不少，尤其以男子短途項目最「熱鬧」，競輪賽和爭先賽分別有20和21名車手參賽，當中包括兩名男子港將——羅子駿和杜卓熙，觀眾必定要留意。

女子長途賽方面亦有值得注意的選手，包括日本首位女子單車世界冠軍得主、2020年世錦賽全能賽冠軍梶原悠未，她將穿起「彩虹戰衣」參加全能賽，同時會出戰捕捉賽、麥迪遜賽及淘汰賽共4個項目。

香港隊運動員名單及參賽項目： 李慧詩（女）- 爭先賽、競輪賽、團體競速賽 李海恩（女）- 爭先賽、競輪賽、500米計時賽、團體競速賽 楊礎搖（女）- 團體競速賽、捕捉賽、500米計時賽 羅子駿（男）- 爭先賽、競輪賽、1公里計時賽 杜棹熙（男）- 爭先賽、競輪賽、捕捉賽、1公里計時賽

杜棹熙代表香港參加國家盃。（香港單車總會提供）

焦點賽事及時間（僅供參考，按大會公布為準）：

5月13日（周五） 11:00 女子爭先賽（資格賽） 12:10 女子爭先賽（1/8決賽） 13:20 女子爭先賽（1/4決賽） 18:00 女子爭先賽（4強） 19:50 女子爭先賽（決賽首回合） 19:58 女子淘汰賽 20:06 女子爭先賽（決賽次回合） 20:14 男子淘汰賽 20:22 女子爭先賽（決賽決勝局—如有需要）

5月14日（周六） 12:29 男子競輪賽（首回合） 12:43 女子500米計時賽（資格賽） 12:57 男子競輪賽（復活賽） 18:15 女子500米計時賽（決賽） 18:52 男子競輪賽（半決賽） 20:30 男子競輪賽（金牌戰）

5月15日（周日） 09:00 男子爭先賽（資格賽） 09:38 男子爭先賽（1/16決賽） 09:54 女子競輪賽（首回合） 10:03 男子爭先賽（1/8決賽） 10:38 男子爭先賽（1/4決賽） 16:38 女子競輪賽（名次賽及獎牌賽） 16:48 男子爭先賽（決賽）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）