西甲︱馬體會先過最難一關　冠軍未到手一變數皇馬仍可後上封王

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-13 11:54

西甲進入最後階段，冠軍依然未知鹿死誰手，繼巴塞昨仗失分奪標機會渺茫後，輪到馬德里體育會主場出戰排第五的皇家蘇斯達。 一班將士用命之下，馬體會以2：1力克對手全取3分，榜首優勢拉開至4分，距離自2013/14球季後再度封王，邁進一大步。

在這個不一樣的賽季，巴塞隆拿和皇家馬德里兩大班霸季初雙雙表演嚴重失準，搶得蘇亞雷斯的馬體會乘勢而起，一直高佔西甲聯賽榜首。惟季中開始不時失分，領前優勢大為縮減，最後三輪賽事先要面對今季奇兵皇家蘇斯達。

關鍵時刻，最考驗球員的心理質素。開賽16分鐘比利時鋒將卡拉斯高為馬體會先開紀錄，蘇亞雷斯一記「手術刀」傳球劏穿皇蘇防線，造就隊友安祖哥利亞28分鐘射成2：0。

安祖哥利亞28分鐘為馬體會射成2：0。（Getty Images）

【馬體會大戰皇蘇精彩畫面】（按圖放大）

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皇蘇隨即嘗試反撲，眼見巴塞隆拿領先利雲特兩球的大好形勢下仍失分，馬體會一班球員前車可鑒，全力死守。這支馬德里球會擁有一項巴塞沒有的優勢——當今最強門將之一奧比歷（Jan OBLAK）。

就算馬體會防守出色，下半場面對皇蘇浪接浪的攻勢也有點招架不住，重要關頭全賴門將奧比歷屢次神救，加上他的好朋友——門柱守住，即使83分鐘被蘇比迪亞攻入一球，最終仍保住2：1勝果完場。

今仗皇蘇控球比率高達65%，14次射門多達7次命中，較主隊馬體會更多，全靠奧比歷的6次撲救，才守住這重要3分。

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兩支馬德里球會誰可封王?

馬體會即使分數上已跟次席的巴塞隆拿拉開4分差距，惟少賽一場排第三的皇馬才是最大對手。由於馬體會對賽成績不及皇馬，若雙方同分的話，仍會失落西甲冠軍，因此他們在餘下兩仗對奧沙辛拿和華拉度列仍必須取勝全取6分，才可篤定封王。

皇馬未來三仗對手為格蘭納達、畢爾包和維拉利爾，搶分應該不算難，因此馬體會尚未能放鬆。至於巴塞隆拿在賽和利雲特後基本上已爭標無望，除非兩支馬德里球會在餘下賽事瘋狂失分，否則今季冠軍會落在其中一支馬德里球會手中。

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