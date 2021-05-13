阿積士燒熔荷甲冠軍銀碟齊齊分　雲達沙：與球迷切切實實分享錦標

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-13 16:29

阿積士這一招真的是「冧死」球迷！ 他們將今季荷甲冠軍的銀碟熔解，再將材料製成逾4.2萬粒小星星，送給每一位季票持有人。 疫情之下球迷未能入場慶祝球隊聯賽封王，阿積士希望這樣做可以令每位球迷都可以實實在在地分享到球會捧起第35座荷甲冠軍錦標的喜悅。

阿積士昨日在官網宣布這個消息，並上載他們熔解冠軍銀碟的影片，之後工人將材料製成一粒粒灰黑色的小星星。

阿積士由周三起，會將這些小星星送給逾4.2萬名季票持有人，讓忠心的球迷一同分享奪冠喜悅。

【阿積士熔冠軍碟製小星星送球迷】

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阿積士名宿兼行政總裁雲達沙說：「今季，我們大部分時間都要閉門作賽，球迷都不能坐在看台上睇波。儘管如此，在通往球場的路上，在社交網站上，還有在私人對話中，我們每周都感受到球迷的支持。」

「以前我們常說『這個錦標是為了你們而贏』，希望球迷知道我們怎樣為他們做到這件事，而分享冠軍銀碟，正正是一項終極的證明。經歷過動盪的一年，我們希望球迷切切實實地感受到，他們是我們冠軍的一份子。」這個熔銀碟、分球迷的計劃口號叫「勝利一份子、歷史一份子、阿積士一份子」。

【阿積士第35次荷甲封王，職球員捧起冠軍銀碟】

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不過，荷甲的冠軍銀碟直徑只有60厘米，怎樣分給4萬人？阿積士委託鑄造銀碟的公司，他們熔解銀碟後，會額外加入大量的錫，足夠製成逾4.2萬顆小星星。每粒送給球迷的小星星重3.45克，當中只有0.06克的重量來自冠軍銀碟。該金屬公司由1985年起鑄造荷甲冠軍銀碟，負責人表示以前從未見過有球隊這樣做，但他們今次很樂意跟阿積士合作。

隊長杜辛泰迪治說：「我們非常掛念過去幾年在阿姆斯特丹及球場支持我們的球迷，所以我們想將這個冠軍奉獻給他們，迫不及待想再次在他們面前比賽。」

雖然阿積士熔了這隻銀碟，但他們在聲明補充，由於今年是球壇特別的一年，所以荷甲足總送給他們多一個獎座，可讓他們擺在球會的獎盃櫃之中。

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