東京奧運．賽艇｜22歲洪詠甄出線東奧　世錦賽奪牌後達成目標

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-13 17:33

22歲香港賽艇代表隊女將洪詠甄（Winnie），早前出戰東京奧運亞洲及大洋洲區資格賽，獲決賽B首名，總成績排第7。 賽會計算排名後，她終獲女子輕量級單人雙槳艇的奧運入場券，令港隊的奧運資格數目（以項目計算）增至35個。2016年才展開水上賽艇生涯的她，今年生涯達成兩大突破。

洪詠甄上周在亞大區資格賽，於女子單人雙槳艇決賽B獲首名，總成績排第7位。雖然賽事在此項目只產生5個資格，但由於每個參賽國家若在資格賽取得多於一個項目的金牌，則最多可獲兩張入場券。經計算後，洪詠甄最終補上獲得資格。

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洪詠甄早前出戰奧運賽艇亞洲及大洋洲區資格賽。（香港賽艇總會提供）

現年22歲的洪詠甄，2016年展開水上賽艇生涯、2017年完成中學文憑試後成為體院全職運動員，2018年即代表香港出戰雅加達亞運會，總成績排第7位。

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22歲的洪詠甄，2017年成為全職運動員，現在已是港隊主將。（香港賽艇總會提供）

今年她在疫情期間代表香港出戰室內賽艇世界錦標賽，在女子23歲以下2000米組獲得一面銀牌，成績斐然；今次在亞洲及大洋洲區奧運資格賽，再下一城奪得奧運入場券，成為她一年內第二大突破。

香港賽艇名將李嘉文去年10月毅然退役，Winnie被視為接班人。她今年曾稱過去與李嘉文合作過幾個月，希望學習「大師姐」的技術和堅持，並以出戰「更大型、更嚴肅」的奧運會為目標。如今達成這里程碑，亦反映Winnie的潛質。

洪詠甄入圍東奧，港隊資格增至35項。（香港賽艇總會提供）

奧運賽艇項目將於7月23至30日期間，於東京海之森水上競技場舉行，賽事地點正是亞大區資格賽場地。Winnie獲得這張入場券後，連同何詩蓓在剛過去周日（9日）取得的女子200米自由泳資格在內，港隊至今已獲得35張東京奧運入場券。

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