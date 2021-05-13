東京奧運｜Now最少三條頻道播奧運　24小時直擊更多比賽項目

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-05-13 20:32

政府動用公帑購入東京奧運播映權，香港五個電視頻道將破天荒聯播奧運，包括兩個收費電視Now及有線電視，屆時將於網上免費播放奧運。 電訊盈科媒體收費電視業務總監蔡煒健透露，Now將最少有三條頻道24小時播放奧運，並有意安排港隊專屬頻道。

MIRROR將為Now擔任歐國盃大使。（李思詠攝）

Now TV今天舉行歐洲國家盃2020發佈會暨節目巡禮，除了公布歐洲國家盃播放詳情，亦透露轉播東京奧運的細節。Now將最少有三個頻道24小時直播奧運，播放時數肯定多於免費電視台，蔡煒健表示，香港運動員賽事肯定是首要播放，並有意安排一條香港隊專屬的頻道：「香港近年的體育氣氛很好，我們亦打算在奧運期間安排一條港隊專屬的頻道，支持香港運動員出戰奧運。」

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MIRROR將為Now擔任歐國盃大使。（李思詠攝）

MIRROR將為Now擔任歐國盃大使。（李思詠攝）

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雖然播放奧運詳情仍要與政府再商討細節，製作費用亦因此未有定案，但蔡煒健指，不止播映熱門項目：「除了例如排球這些熱門項目，我們希望安排更多不同賽事讓觀眾欣賞，例如田徑比賽較多細項，有時觀眾想看的項目，未必能夠直播，所以我們希望運用較多頻道播放更多項目的比賽。」

MIRROR將為Now擔任歐國盃大使。（李思詠攝）

香港隊至今已獲36張東京奧運入場券，包括今天「新鮮出爐」的賽艇女子單人雙槳艇選手洪詠甄，其餘項目包括游泳、單車、劍擊、乒乓球、帆船、滑浪風帆、空手道和體操。

電訊盈科媒體收費電視業務總監蔡煒健。（李思詠攝）

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