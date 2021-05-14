香港山藝協會投稿｜澄清行山界常見謬誤　請把生果皮帶離郊野環境

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-14 17:16

曾經，由倒腕石河走上鳳凰山時，看到幾位大媽隨處棄置橙皮及蕉皮，鑑於無法忍耐破壞環境的行為，所以輕輕地提醒她們，然後發現原來很多人都誤以為生果皮能夠快速分解及對環境有益，但是這是錯誤的想法。 文：香港山藝協會

首先，看看幾類常見垃圾的分解時間：紙巾（2至4周）、香蕉皮 （3至4周）、蘋果核 （2個月）、橘子皮（6個月）、煙頭（10至12年）、塑料瓶（450年）、塑膠袋（200至1000年）。以上的時間，都是參考時候，會因應氣候及環境而有變化。

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有些人會「很有手尾」地將垃圾包好，放在路邊，而不是將垃圾整袋扔到垃圾桶。（顏銘輝攝）

對於分解，有兩個問題要先了解，第一是：分解過程是怎樣？第二是：分解過程長會對地球的影響。

分解過程是由腐爛至徹底分解的過程，其間會受到微生物等分解，亦會受到一些昆蟲進食，進而排出未被消化的殘餘物，再由微生物分解。而分解過程長或是無法分解的，除了破壞大自然景觀，同時亦危害自然生物的安危，如魚線會纏頸等等。

在行山徑的熱門休息位置，常見垃圾果皮。（顏銘輝攝）

回到隨處棄置果皮果核的問題，果皮的確是有機質，能被自然分解，但是正如上面所講，是需要配合天時地利人和，才能夠完整地分解。簡而言之，若把香蕉皮放在水泥石地上，它有可能永久保存，為免影響自然，帶離郊區最保險的方法。

行山前，可以在家中將生果剝皮，用食物盒盛載。（顏銘輝攝）

行動帶來改變，先假定所有外來的物品都是有害的，都是需要帶離郊野的，那麼就不會產生不必要的影響。緊記一點，大自然不是大家的，大自然是大自然的，因此基本的尊重是必要。

行山執垃圾，常常會拾到果皮。（顏銘輝攝/資料圖片）

【本文獲香港山藝協會授權轉載】

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