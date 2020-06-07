【行山】決定原路折返的4個重要因素　回頭也是一種勇氣

筆者早前聽到一個關於行蚺蛇尖的故事，覺得似曾相識，類似的故事情節好像在很多行山人士身上都發生過，所以在這裏跟大家分享一下：話說故事的主角行山經驗一般，蚺蛇尖對他來說是一個大挑戰…… 文：攀山者聯盟

故事主角在4月一個炎熱的日子，幾經辛苦，終於由大浪坳攀到蚺蛇尖山頂下一個山坳位置，當時他距離山頂的海拔垂直距離只剩下最後60米了。但他實在太累了，於是跟隊友說：「我不上山頂了，你們上去吧。我在這裏等你們，到你們沿路下山的時候，我們再一起走好了。」

假如行蚺蛇尖行到近頂，但身體不適，你會堅持登頂，還是回頭折返？（由作者提供）

登頂誘惑與實際情況

於是他就坐在原地看著隊友登頂，但等着等着，忽然有一個陌生的山友從山頂下來，傾談幾句後，山友熱情地對我們的主角說：「什麼！怎麼可以不上頂呢？最難的部分你都已經走完了，只剩下最後一點點的路程而已嘛！山頂的風景很美呢，你走到這裏才放棄，太浪費了吧！」

故事進展到這裏，先暫停一下，希望大家想想，如果你是故事的主角，你會怎麼做？

登蚺蛇尖的路全程曝曬難行，是對行山人士的考驗。（由作者提供）

在你考慮這個問題時，容許我跟大家講另一個類似的故事：時為2004年7月，故事的主角是世上最頂尖的攀山家之一Steve House，地點是巴基斯坦海拔6934米的K7峰。

Steve House近頂折返的考慮

這次是Steve House兩年內第6次嘗試攀登這座高峰，之前5次都未能登頂。故事當日，Steve House獨自一人，凌晨3時起步，用冰斧冰爪在垂直的崖壁上連續攀登10個小時，終於來到了離山頂海拔距離只剩下200多米的一個雪坡上。

這時，全條攀登路線最困難的路段都已經被他征服了，他只要慢慢地沿著平緩的雪坡往山頂走，3小時內肯定可以站在山頂上。可是，他立即想到，上山頂需要3小時，當時離太陽下山只剩兩小時。

由於崖壁地形太複雜，他未必可以在晚上摸黑下山；如果不能下山，就需要在寒冷的山頂過一晚，那將會造成凍傷，凍傷的結局是手指腳趾可能需要截肢。於是，在離山頂只剩3小時距離的位置，他毅然回頭，沿路下攀，直至回到山腳基地營為止。

在行山旅程中，回頭也是一種勇氣。（顏銘輝攝/資料圖片）

在登山時，不時會聽到「爬到這裏才回頭很可惜」、「好漢不走回頭路」這類說話。大家不妨問一下自己：在你心目中，最值得尊敬的登山者，是那個願意不顧一切毅然登頂的人，還是會在山頂前作周全考慮，然後在適當的時候選擇回頭的人？

不論你的答案是什麼，在這裏給大家一個小小的意見：登山時如遇上以下情況，你應該考慮是否回頭。

1. 時間不夠

可能是計劃旅程時出錯，也可能是同行者的能力比預期差，或者任何其他原因。但不管為什麼，當你發現再不回頭的話，你們可能到天黑還未能下山，你們又沒有作夜行的準備。這時，你可能就要考慮應否放棄登頂，沿路折返。

在這裏給大家兩個貼士，以作參考：

一，不要以為登頂後的路都是下山，下山也不一定會走得比上山快。有的山友走不慣複雜的地形，在陡峭的路段下山速度會比上山更慢。

二，其實即使是單日的day trip，不打算夜行，也應該考慮在背包中放個頭燈或電筒，以防萬一。

即使行day trip，沒有打算夜行，也可以考慮帶個頭燈以防萬一。（由作者提供）

2. 糧水不夠

在香港，最大的憂慮通常是不夠水。原因可能是本身準備不足，或者天氣比預期熱，結果多喝了水。不論原因，如果你發現未到山頂，剩下的水已經少於你出發前的一半，繼續登頂的話，你很可能下山前就已經斷水了。這個時候，如果你又沒有補充食水的途徑，你就要考慮應否放棄登頂回頭了。

在這裏又給大家兩個貼士：

一，可以在出發前多放大約500毫升的後備水進背包，以備在突然不夠水的情況下飲用。

二，筆者有個習慣，如果計劃當日會走較長途的路線，會在背包放幾粒淨水丸，並會預先留意路線後段哪些位置會經過河流或天然水源；到真的不夠水時，就可以淨化溪水飲用來應急了。

行山人士可以帶備一樽後備水，甚至準備淨水丸，以備不時之需。（由作者提供）

3. 客觀環境起了變化

山野環境變幻莫測，登山時，可能天氣會突然轉壞，或者路況突然變得比預期困難很多，可能難度在你自己或同行者的能力範圍之外……種種原因，都會加重你現場的客觀危機。如果出現這些情況，那些危機又沒法避免，那你可能就要跟同行者商量，應該繼續行程還是沿路回頭。

山野環境可能突然發生變化，增加現場客觀危機。（由作者提供）

4. 同行者的意願

可能因為這個是主觀因素，所以很多登山者都會忽略掉，但筆者個人認為其實是頗重要的。有時候，一條你自己明明覺得很易行的路，你同行者中都會有人無緣無故跟你說他不行了、不想走了。他不想走的原因，可能是他身體上真的到了某個臨界點，再走下去會垮掉；也有可能純粹是他「平時挨唔慣」，只是覺得有點辛苦，就說不想走了。

不管原因是什麼，如果遇上這個情況，希望你可以考慮兩個問題。問題一，誰最清楚那位同行者的身體狀況？答案就是那同行者本人。只有他知道自己到底有多累、有多辛苦；如果他跟你說他已經辛苦到一個不能再上攀的程度，你應否相信他？

是否回頭？要參考同行者的意願。（顏銘輝攝/資料圖片）

問題二：你這次攀登這條路線的原意是什麼？如果是希望同行所有人都能在山上，享受登山的樂趣，那同行者已經明確跟你表示，最少他本人並不享受這趟旅程了。不論你們最終的決定是什麼，考慮的過程中，回頭應是其中一個選項。

那麼在一次登山活動中，誰有資格提出「我們是不是應該回頭」這個問題？

1. 領隊。行程中，如果你的身份是帶領別人登山，那他們的安全就是你的責任。這也表示參加者對你有一定程度的信賴。既然別人是依靠你在山野中，為他們作出明智的抉擇，那你在適當的時候，就應該作出是否需要回頭的考慮。不是說你一定需要回頭，也不是說你一定會遇上需要作這個考慮的情景；但最少，「回頭」應該長存在你腦袋的decision matrix（決策矩陣）之中。

不適到要倒下時才出聲，可能已經太遲；不僅對自己，對同行人士也會造成危險。圖為山藝課程中處理意外事故的演習。（由作者提供）

2. 參加者。生命是自己的，經歷是自己的。即使你只是一個在行山隊中跟人行山的參加者，在山上，你也有權為自己爭取。

主要原因有兩個：一，正如前面提到，你自己才是最清楚自己狀況的人，如果你感到不適，領隊未必可以即時察覺，大膽向領隊提出你的難處，對於你自己、你的領隊、和你的隊友都有好處——有沒有想過，如果你默不作聲，到真的筋疲力盡時倒下，為了拯救你，會花上多少人力物力？

原因二，所有人都有盲點，即使最頂尖的領隊，都會有看漏了眼的時候。如果你發現有什麼不對勁的話，應該跟你的領隊提出你的疑慮，一方面你的發問可能提醒了領隊一些他自己沒有注意到的事情；另一方面，為你釋除疑慮很多時也是一個領隊的責任。

不適到要倒下時才出聲，可能已經太遲；不僅對自己，對同行人士也會造成危險。圖為山藝課程中處理意外事故的演習。（由作者提供）

好了，現在讓我們回到那個蚺蛇尖的故事。如果你是那位主角，你會怎麼做？

由於那故事是真人真事，我可以在這裏告訴大家，主角當日實際怎麼做。他受了山友的慫恿，最終決定完成挑戰，成功登上蚺蛇尖山頂，結果呢？也安全下山回家了，並沒有發生什麼九死一生的事情。

你要明白選擇回頭和不回頭所代表的風險。

所以你會發現，不回頭是不是一定會出意外呢？不是的，但你要明白回頭和不回頭所代表的風險。

那麼回頭是否就代表風險一定較細？也不是。在某些情況，攻頂會比回頭更安全。這些決定，是必須考慮現場所有因素，全盤考量後才能作出的。一個人在山上願意承擔多大的風險，這個決定最終都是要自己做的。

可以說的是，在山上，一個決定做得好還是不好，很主觀，標準人人不同；但一個決定是有根據（informed）的還是無知（naive）的，則是客觀、有高低之分的。

行山途中唔識路，要搵路時靠什麼？

+ 5 + 4 + 3

返轉頭就代表失敗？

到這裏，讓我嘗試處理最後一個關於回頭的問題：在登山的過程中，如果選擇了回頭，沒有成功登頂，是否代表你失敗了？

只有你自己才有資格定義什麼是成功、什麼是失敗。

要回答這個問題，首先看看你為誰登這座山了。如果你是為了得到某些輿論上的認同去登山（例如得到資助，代表某公司或者某國家去攀一座高峰），那是的，輿論很多時候對於成敗有既定標準；根據那些標準，沒有登頂很多時都會被定義為失敗。

可是，如果你這次只是為了自己去攀這座山，那就只有你自己才有資格定義什麼是成功、什麼是失敗。

Steve House怪自己回頭太遲

最後，讓我們回到Steve House的故事。他在回到基地營後，感到十分的氣餒，覺得自己失敗了。他說覺得自己失敗的原因，不是因為沒有登上K7的峰頂，而是因為他在這次攀登中讓自己承受了過大的風險，最終在入黑前還是到不了基地營，黑暗之中，在地形複雜的崖壁遇上很多困難。他覺得，自己應該再早一點回頭。

這個故事的結局，是Steve House回到基地營後休息了一星期，再次整裝出發。因為有了之前6次攀登經驗，他終於在2004年7月25日安全地登上了K7峰頂，之後還有足夠時間安全攀回基地營。

因為這次攀登，Steve House獲得有「攀山界奧斯卡」之稱的2004年金斧頭（Piolet d'Or）People's Choice Award獎項。

Steve House在書中親述自己攀山的故事。（由作者提供）

好書推介：《Beyond the Mountain》 Steve House （2009）

本文作者是中國香港攀山及攀登總會的山藝教練，同時也是加拿大攀山嚮導協會的頂繩攀岩教練。

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