單車國家盃．香港站｜李慧詩久未作賽滿意狀態　周日競輪賽再爭金

撰文： 葉詩敏 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-14 21:52

「牛下女車神」李慧詩在主場閉門上演的國家盃，壓倒性奪得爭先賽金牌，這名2019年雙料世界冠軍坦言，早在掌握之中。

自東京奧運延期至今逾14個月以來，李慧詩保持訓練卻一直沒參加正式比賽。今次國家盃終有機會與海外車手較量，Sarah不負眾望摘金，全日進入作戰狀態的她，衝線後終展露笑容，雖然觀眾歡呼場面欠奉，她仍笑着向觀眾席的傳媒與VIP揮手。

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李慧詩擊敗小林優香奪得爭先賽冠軍，賽後向傳媒揮手。（高詩琦攝）

從頒獎台下來後走入採訪區，Sarah依然興奮，「好有信心可以取得前3，但日本這一年發展很勁，今次取得金牌很滿足」。她於4強和決賽連挫兩名日本勁敵，其中力壓老對手小林優香奪金，Sarah自言即使久別國際賽，狀態仍保持水準。

李慧詩（左）久未作賽，但狀態大勇。（高詩琦攝）

總教練沈金康表示，李慧詩在資格賽的200米計時賽成績比他預期好，認為她已進入狀態：「她很長時間沒比賽，仍能達到以往世界盃的成績，非常滿意。在對抗一些日本或其他國家運動員的過程當中，她進入了狀態，對她之後的東京奧運，尤其是爭先賽，中間是一個很好銜接。」他補充指在不到3個月後的東京奧運當中，對她來說是很好的熱身賽。

李慧詩將於競輪賽力爭第二金。（高詩琦攝）

Sarah對自己久未作賽後的狀態亦滿意：「今日能保持11.2秒，看到對手追不到時亦收腳，可見仍在平常比賽水平，即使有強手，4強時仍有信心晉級。」Sarah將在周日轉戰競輪賽再爭主場奪金，「好希望能取得金牌，雖然競輪的變數較大，會盡力爭取」。

香港隊總教練沈金康指，李慧詩已逐步進入最佳狀態。（高詩琦攝）

沈金康又讚賞另一女將楊礎搖，他指看到香港在女子團體競速賽的希望：「她雖是短距離運動員，但在中長距離的捕捉賽也很積極上場，非常勇敢；她另外亦在昨天的女子團體競速賽擔任第一棒，並做到個人最佳成績，香港一向缺席第一棒運動員，我覺得她在這比賽很有前途。」杜棹熙在1公里計時賽1分04秒的成績，沈教練指是杜的最佳時間：「對他個人來講，準備後面的全運會和亞運都是很大幫助。」

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