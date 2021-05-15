【港超聯】黑山伊巴失靈傑志不敗身被破　理文90+5絕殺創代表作

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-15 21:16

一直領先港超聯的傑志今日（15日）迎戰理文，然而首席射手丹恩奴域突然「失靈」，終被理文以1：0絕殺、打破不敗之身，爭冠優勢大減。 理文雖已無緣爭逐錦標，但成為聯賽唯一「零封」丹恩奴域的球隊，主帥陳曉明揚言這場是今季「代表作」。

隨東方於頭場輕取飛馬，傑志此戰更不容有失，球隊繼續派出保羅把關，並由外援基爾頓取代何振廷，前線維持丹恩奴域、加維蘭及安永佳的進攻組合。至於理文有主力沙普夫跟洛迪古斯受傷，今場倒戈的中村祐人任影子前鋒，配合金承龍、李康廉及鄭兆均；教練團特別派荷西安祖夥拍列斯奧，以箝制「黑山伊巴」。

+ 10 + 10 + 10

黑山伊巴今場被箝制，場上十分勞氣。（袁志浩攝）

黑山伊巴「失靈」勁勞氣

上半場兩隊陷入僵局，「入肉」埋門甚少，23分鐘荷西安祖後場橫傳列斯奧，被安永佳上前搶走皮球，這位前鋒推入禁區窄角度起腳射遠柱出界，遭門前的兩名隊友投訴太過「獨食」。雙方半場互無紀錄，換邊後即有鄭兆均左邊切入中路燙遠柱僅僅出界；而「藍鳥」59分鐘亦憑快開罰球製造威脅，安永佳接應丹尼傳中頂斜，激得在他身後已「搵到靚位」的丹恩奴域相當勞氣。

安永佳搶先丹恩奴域一步跳頂，但最終埋門僅僅斜出。（袁志浩攝）

+ 7 + 7 + 7

傑志為求拋開東方，尾段狂攻理文，「黑山伊巴」殺入禁區跌低但球證無表示；這位黑山前鋒90分鐘再於門前頭槌頂入，旁證卻指他越位在先，令他把皮球踢向廣告牌洩憤。理文把握「藍鳥」空群出擊，補時5分鐘由黄俊皓偷走何振廷腳下球，再由亞哥斯達交直線予後備入替的基華尼頓扭過保羅射入空門，結果以1：0絕殺傑志，後備席職球員興奮得衝出球場慶祝。

理文破傑志不敗身 顏樂楓：抱挑戰伊巴心態去踢

理文今場打破「藍鳥」不敗身之餘，更是聯賽唯一「零封」丹恩奴域的球隊，贏波功臣顏樂楓受訪時透露，賽前自己已以此為目標，「我從來不認為理文比其他隊弱，本身就是抱着挑戰他，不讓他入波的心態去踢。很開心能完成目標，這不止是我的功勞，荷西安祖也有很大幫助。」他指全隊「搵返感覺」，勝仗意義重大，餘下兩仗會爭取全勝，希望助球隊爭奪亞洲賽席位。

顏樂楓今場緊緊看管黑山伊巴，終成功阻止對方射破自己大門。（袁志浩攝）

至於「黃黑軍團」主帥陳曉明則大讚顏樂楓為球隊精神領袖，「這3年跟他一起走過了很多，他在場上的作用與眾不同，看見他由受傷到復出的表現很感動，感謝他這種為球隊付出許多的球員。」他又感嘆理文終於踢出今季代表作，「之前踢得好但沒法子在結果上反映出來，也遇上了傷患及新兵適應等問題，令我們辛苦建立的事要從頭做起，這場比賽等了很久。」

陳曉明透露，今場收起部份主力是為了應付緊密賽程，強調是「冒險」，「可能輸得好大鑊，有人問為什麼不放最強的球員出場，只能說這是運氣.......」他稱球隊不甘於這場勝利，希望以表現贏得外界尊重。

理文主帥陳曉明賽後嘆指球隊終於踢出今季代表作。（袁志浩攝）

傑志被追至同分 朱志光稱早「買了保險」

另外，傑志落敗後已被東方追至同分，僅以較佳對賽成績領先排榜首。主教練朱志光指出球隊在次循環的得分有如「買了保險」，又認為對手踢得消極，「雖然我們主導局面，但射不入就是射不入，尾段在心急下犯錯，其實和跟輸也一樣。」他引述丹恩奴域表示，完場前的犯規應為12碼，「不過也很難計較，歷史無法改寫。」

理文最後一分鐘絕殺傑志，犯錯連累球隊失波的何振廷相當落莫，跟慶祝的理文職球員形成強烈對比。（袁志浩攝）

爭標組另一場戰況：東方輕取飛馬 航拍機突入 郭嘉諾不滿球證處理手法