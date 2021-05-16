羽毛球精英賽︱沙官姜丞彥越級挑戰　中二小將首戰學界驚喜過三關

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-16 17:45

全港學界精英羽毛球比賽周五（14日）在疫情下重啟單打賽事，容許每間學校有兩名球手參賽，讓取消團體賽的現場氣氛未至於死寂。 首次參賽的沙田官立中學中二生姜丞彥，即使沒有隊友和教練的陪伴，在父親打氣下，越級挑戰一樣打出驚喜。

羽毛球精英賽八強前賽事以一局21分決勝負，淘汰賽下姜丞彥捱過三關，分別以21：20險勝漢華中學林望峯、21：17小勝田家炳中學的甘浩雲以及21：16擊敗滬江維多利亞中學的鄺子俊。

到了第四場，他未能調整力度和手感，不敵陳瑞祺（喇沙）書院的傅仲恆，終以11：21完賽，32強止步。

小學二年級因減肥而接觸羽毛球，慢慢愛上這項運動。（張倩儀攝）

他希望能在學界場上表現自己。（張倩儀攝）

「這個成績我接受，已經算很好，本以為會是首輪遊。」姜丞彥賽後直言今次已是為中學學界開了個好頭。

小學二年級因減肥而接觸羽毛球，慢慢愛上這項運動，更曾加入青少年訓練班，努力爭取打入重點青年軍訓練計劃，也幻想有天可以打入港隊，成為職業運動員。雖然這條路競爭很大，姜丞彥也自知未必能打贏同齡對手，要是打不出成績，將重點放回學業也是一種選擇，但對羽毛球的愛一直沒有變。

「我還是想在校隊認真練習，在學界打一點成績。」

在父親打氣下，越級挑戰一樣打出出乎意料的成績。（張倩儀攝）

自知競爭大 目標向物理治療發展

即使不能成為職業球員，羽毛球也是永遠的愛好，他認真說：「要不要一直打上去不是重點，重點是知道自己喜歡打羽毛球然後繼續打。」

姜丞彥雖然年紀小小，但因羽毛球和青年軍的經歷，讓他有了下一個目標：「長大以後，我想做物理治療，自己有過受傷經歷，希望可以幫助其他運動員。」

今年中二的他已經找到大概的人生方向。（張倩儀攝）

晉身男單8強球手（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

全港學界精英羽毛球比賽 男單8強對賽表 洪魁駿（喇沙） vs 凌逸熙（真道） 李溢朗（屯官） vs 黃胤傑（男拔萃） 陳昊泓（英華） vs 陳柏諺（男拔萃） 區兆豐（德信） vs 賴卓楠（福建）

全港學界精英羽毛球比賽男子組單打初賽階段精彩重溫：