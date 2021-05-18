【英超】哈利卡尼為錦標忍痛出走　盤點離開熱刺即有盃捧的舊將

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-18 15:40

為了錦標，是去是留，是一個困難的選擇題。 人望高處，熱刺尖刀哈利卡尼盛傳決定出走他投，其實無可厚非。熱刺過往也有不少成功的出走例子，就如加里夫巴利、莫迪歷及上季離隊的艾歷臣。 為了一嘗冠軍滋味，難道真是「離隊可恥，但很有用？」

英國《天空體育》透露哈利卡尼與熱刺「攤牌」，表明將在今夏離隊。熱刺未能留住卡尼的致命傷，正是長達多年的錦標荒，這名27歲的英軍隊長多次表達對錦標的渴求，可惜先後衝擊歐聯及聯賽盃亦無功而還。

卡尼正值球員生涯的高峰期，他必然希望以自己能力贏得錦標，惟熱刺一再令他失望，最終決定離隊他投。

哈利卡尼表心跡今夏離熱刺 豪門爭奪戰一觸即發

哈利卡尼在熱刺的日子，或許已進入倒數階段。（資料圖片／Getty Images）

+ 2 + 2 + 2

英格蘭名宿奧雲同樣勸籲後輩「要走就快」，球員生涯短暫，必須為自己打算，並稱這是千載難逢的機會，假若卡尼整個生涯亦無冕的話，將會是一大遺憾。

卡尼要求離隊，英超列強即虎視眈眈，曼聯﹑曼城及車路士據悉已與熱刺聯絡，盛傳卡尼的轉會費至少1.5億英鎊，他的動向勢成今夏轉會市場焦點。

哈利卡尼來季穿上什麼球衣，勢成今夏的焦點。（資料圖片／Getty Images）

人望高處，為了錦標轉會確實無可厚非。熱刺上一個錦標已經是2007/08球季的聯賽盃冠軍，在沒有冠軍的13年間，熱刺這段時間出走的球員，又有幾多成功例子，最終如願奪冠呢？

離開熱刺後，加里夫巴利及莫迪歷加盟皇家馬德里，二人如同「錦標獵人」，歐聯﹑西甲﹑世冠盃及西班牙盃也是他們的囊中物。最近出走奪冠的代表人物，必然是去年年初離隊的基斯甸艾歷臣，即使他在國際米蘭曾徘徊被棄用的邊緣，及後慢慢贏得干地信任，結果成為今季奪意甲功臣之一。

加里夫巴利與莫迪歷離開熱刺後，在皇馬有極好的發展，捧盃捧到手軟。（資料圖片／Getty Images）

2008年奪聯賽盃陣容之中，4將離開熱刺亦有好發展，當中貝碧托夫轉投曼聯後，同樣登上生涯高峰，先後奪得英超及世冠盃冠軍。

【離開熱刺後冠軍一個接一個的球星】（按圖放大）

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值得一提的是，被借往英冠諾域治的小將史基普（Oliver Skipp），即使並非永久離隊，這名年輕的英格蘭防守中場亦「獲利」，今季除了在諾域治取得大量上陣機會外，更贏得英冠冠軍，有盃落袋，勝過一班熱刺師兄。

【其他「離熱刺，得冠軍」的球員】（按圖放大）

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「離熱刺，得冠軍」的定律，不止適用於球員，領隊同樣適用，韋拿斯保亞斯（Andre Villas-Boas）離隊後帶領辛尼特贏得俄超冠軍；執教5年半黯然離開的普捷天奴，初接掌巴黎聖日耳門僅11日便奪得法國超級盃錦標，如今仍然有望奪得法甲冠軍。

伊卡迪成英雄助PSG奪標 普捷天奴苦等12年首奪冠

普捷天奴苦等12年，終於奪得領隊生涯首個錦標。（美聯社）

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【小胖子卡尼與萬人迷結緣】（按圖放大）

英超聯賽榜前8位最新形勢：（截至5月17日）