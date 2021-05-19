英超名人堂︱曼聯兩大名宿入選　簡東拿寸爆回應：「唔揀我先奇」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-19 12:50

英超名人堂再公布多兩個成員，曼聯兩大傳奇簡東拿和堅尼雙雙入選。 賽會4月26日宣布兩大神鋒舒利亞和亨利率先晉身名人堂後，開放公眾投票選出本年度餘下六個入圍名將，想不到他們竟以「唧牙膏式」分批發布。

英超本季首辦名人堂，第一批將會有八個入選名額，舒利亞和亨利兩大傳奇射手不用投票已獲選，餘下六席由公眾投票及名人堂評審委員會在一個廿三人名單中選出，賽會並無公布實質機制。

不足一個月，賽會公布多兩個入圍者的名字：簡東拿和堅尼。

【重溫：簡東拿曼聯光輝歲月】（按圖放大）

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曼聯大帝盡顯牙擦本色

兩大曼聯名宿入選理所當然，54歲的簡東拿獲知入選後的反應亦非常簡東拿，「我很開心亦很自豪，與此同時，我並不感到驚訝。」一向自信十足的他更聲稱，「假如我不入選，才會感到驚訝呢。」然後才說：「我幸運地能效力這支擁有奇妙球員、奇妙領隊和奇妙球迷的球隊。」

簡東拿在1991/92球季為列斯聯贏得英格蘭頂級聯賽冠軍，之後為曼聯在英超上陣156次攻入70球，並在1997年掛靴。他不止球技出眾，而且性格獨特，無論是反領穿球衣、永遠自信爆棚的言論，甚至是1995年作客水晶宮向球迷使出一記功夫飛踢被停賽九個月，也只有他才會那像做。他是曼聯球迷心目中的大帝，世上只有一個的簡東拿。

簡東拿如今蒼老不少。（Getty Images）

我想大約有30個球員可以入選，我，是與別不同的。如果你只選一個，那會是我。所有入選球員他們都很偉大，我？我是不同凡響。 簡東拿

簡東拿的影響力非凡，留隊時間更長的前隊長堅尼同樣對球隊貢獻良多，他效力紅魔鬼十二載領軍在英超七度封王。他貫徹低調作風，對入選名人堂只有一句：「我感到很幸運，我能入選，只是因為跟我一起並肩作戰的球員。」

英超名人堂押後一年終面世 兩大神鋒率先入選 23名宿爭最後6席

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