東京奧運︱最美競步選手仙氣逼人　皮膚離奇白晢公開兩大貼士

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-05-19 20:19

東京奧運總共48個田徑項目之中，競步是較少人留意和有興趣的項目。不過今屆賽事，可能會有所不同。 中國選手楊家玉，被內地網民封為「全球最高顏值競走（步）運動員」，身為田徑選手，她的皮膚白皙得離奇，加上身材嬌小、說話輕聲細語，運動場內外都是備受注目的焦點。

現年25歲的楊家玉，在競步界並非陌生的名字。她早在2014年已在世界競步錦標賽初試啼聲，在青年組10公里賽事得到第二名。當年只有18歲的她，一頭短髮，不施脂粉，像個小男孩一樣，未吸引大家留意。

然而女大十八變，到她在2017年贏得世界錦標賽冠軍一刻，赫然搖身一變為美少女一名，令人眼前一亮。

楊家玉2017年贏得世界錦標賽冠軍一刻，赫然搖身一變為美少女一名，令人眼前一亮。（Getty Images）

【楊家玉女大十八變】（按圖放大）

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對美白的堅持

當時她仍是一身健康的古銅色肌膚，神奇的是，隨年月漸長，她的皮膚愈見雪白。不少網民好奇到底她是如何每天烈日當空練習之下，維持一身白晢肌膚，令楊家玉有點沒好氣地回應：「那是因為我每天練習時，都穿上長袖衫褲，另外還附加大量防曬」，愛美，就是要付出代價，就算是世界冠軍級人馬，也不例外。

由初中被發掘、參加青年組賽事，到升上成年組作賽，楊家玉的運動生涯看似暢順無比，2016里約熱內盧奧運，她以候補選手身份到巴西，最終無份落場，只能在場邊為三位師姐打氣。那年她只有20歲，剛升上成人組，沒給自己太大壓力，但小妮子當時已下定決心：「東京的時候，一定要以正式身份去。」

楊家玉白淨水靈，全因美白有方。（楊家玉微博）

【全球最美競步選手——楊家玉】（按圖放大）

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肚臍貼膠布 亞運一戰成名

別看她個子嬌小，鬥志卻旺盛過人，她對美白的堅持，同樣放諸練習和比賽上。2017年世錦賽她憑凌厲後勁擊敗墨西哥名將干沙利斯（Lupita González）封后，2018年雅加達亞運會，楊家玉力壓師姐切陽什姐衝線，以1小時29分15秒奪得金牌，並打破亞運紀錄。

無奈的是，相比起她的成績，大眾更加關注她肚臍上貼上的十字形膠布。有網民猜測是肌肉貼，也有人說笑是暈浪貼、暖貼以至衛生巾，後來楊家玉親自開估，那是為了防止着涼及岔氣的臍貼，並非外傳般為遮掩紋身。

重溫：【亞運會 2018】楊家玉破賽會紀錄競步稱后 肚臍黐膠布有何用？

今年3月20日楊家玉刷新女子20公里世界紀錄，強勢取得東京奧運入場券。（楊家玉微博）

跟父親的約定

她由14歲那年開始在內蒙古體工隊練習，沒多久就不時感到腸胃不適甚至嘔吐，每次都要休息一段時間，多年來毛病沒治好，只是一直忍耐下來，用上臍貼正是盡量避免出岔子。可惜2019年世錦賽還是出事，「因為多哈天氣很熱，比賽期間喝了冰水，我的胃開始不舒服。」由反胃、作嘔，她堅持到18公里開始嘔吐，身體出現狀況令她沒注意腳下細節，19公里吃下生涯首面紅牌被逐，當時距離終點，只剩下最後1公里，衛冕失敗。

那次打擊，並未動搖她的決心，因為楊家玉緊記跟爸爸的約定。她的家鄉內蒙古烏海市，與蒙古體工隊訓練基地呼和浩特距離約560公里，當時火車來往兩地車程要6、7個小時，初入隊那年她跟不上大隊進度要留在隊過年，爸爸特登趕到呼和浩特探望她。之後每年她幾乎只能回家一次，訓練時要交出手機，平時只可每隔兩星期在公眾電話亭打電話跟家人傾幾句。2014年底父親患上癌症，2015年春節她請假回家陪父親過年，那年夏天她代表中國參加大學生運動會，「本來也是想着世界大學生運動會比完後請假回家，但是他沒等到我」，那年春節一聚，父女倆一別成永訣。

當時弟弟年紀還小，母親又沒有工作，家玉決意加倍努力練習擔起這個家，而且她跟父親之間還有一個約定——她要站在奧運會頒獎台上最高一格。楊家玉在愛美和有點突兀的肚臍貼背後，擁有別人看不到的堅毅與信念，她成績逐年進步，今年3月20日她在中國競步錦標賽暨奧運選拔賽1小時23分49秒成績奪冠，改寫師姐劉虹2015年創下的 1小時24分38秒20公里競步世界紀錄，以完美的方式，取下她等待已久的東京奧運入場券，距離跟爸爸的約定，只剩下最後一步。

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