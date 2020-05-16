【行山】炎夏來襲！　出發前記低十個消暑防曬小貼士｜Hikipedia

女生行山，怕熱又怕曬黑，腦袋與身體互相掙扎，是夏季的日常。 俗語說「一白遮三醜」，雖然總有些女生襯托古銅色肌膚會更有型又好看，但我們自問沒此福份。記得初期行山，我常常恥笑Avis行個山又戴冰袖、又撐傘，為什麼不好好和陽光玩遊戲？一年之後我就後悔了，曬黑都不是重點，曬傷後疼痛脫皮才最難受，有時候曬到「幾截色」，面部和手臂漸漸起雀斑，望見都有點傷心。於是防曬消暑成為我們山野生活中專研的話題，只希望夏日行山更清爽，又不致曬黑。 我們總結出十個防曬消暑小貼士，大家還有其他獨門秘技分享一下嗎？ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

炎炎夏日行山暴曬倍感艱辛，如果有人長期行山而沒被曬黑，要不是意志力驚人，永遠長衫、長褲、蒙面上陣，我就懷疑他們是否有外星人血統。本來還以為尚有一段時間夏天才到臨，豈知上周稍稍登山，已經曬出手錶印，炎夏防曬消暑措施，立即緊急啟動！

10項烈日下行山的防曬、消暑貼士，按圖放大：

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貼士1：行山撐傘 一點都不怪

從前我經常恥笑Avis行山無時無刻都撐傘。

有些朋友可能覺得行山撐傘很奇怪，最初行山時我經常恥笑Avis無時無刻都撐傘。雨傘當然是用來擋雨的吧？其實這是非常有效的防曬方法，防UV的雨傘更可減少陽光直接曬到皮膚，身體自然涼快得多，所以如果只計劃走輕鬆簡單的路線，不要怕醜啦。

貼士2：手袖雖醜但很有用

上周稍稍登山，已經曬出手錶印，好吧，戴冰袖吧。

很多行山客都喜歡戴冰袖，說實話，這玩意跟背心配搭，看起來確實有點滑稽，不過它的防曬功能絕對一流！建議選擇防UV防曬手袖，之前消委會曾做測試，比拼各種防曬手袖，各位可參考一下，拍照時將手袖捲至手腕位置，扮成護腕，沒事沒事，什麼都看不到。

貼士3：天氣熱 依然長備薄風褸

行山背囊裏長期備有薄風褸是常識。

除了手袖，我們的行山背囊也長期備有薄風褸。即使不用來擋陽光，山上天氣話變就變，薄風褸既可擋風雨，也可預防日夜溫差導致失溫。

貼士4：預防雀斑 記得戴帽

我們每次上山都會戴上不同類型的帽子。

無論春夏秋冬，基本上我們每次上山都會戴不同類型的帽子，因為可以直接減少陽光曬到臉上。對我們來說，無論身體曬得多黑，面部是絕對不能曬黑，這是我們再深山癮都不能犧牲的底線！

貼士5：必備太陽眼鏡

如果沒有太陽眼鏡，一定拍到她面容扭曲。

太陽眼鏡也是上山必備的！陽光猛烈，更需要一副太陽眼鏡保護雙眼，而且有時遇上艱辛的路程，本身已走得面容扭曲、汗流披面了，這時候就算不想拍照，身邊總有不識趣的朋友舉機，有副太陽眼鏡，就算不能變成零死角，也總算大大減低變「照妖鏡」的風險，要靚要命也好，太陽眼鏡絕對是行山必備。

貼士6：記得定時補防曬

上得山，其實都會曬黑，唯有盡力留意吧。

物理上的防曬固然重要，但偶爾直接地跟陽光玩遊戲，也是行山不可避免的過程。塗防曬產品雖不會完全防止曬黑，卻能緩和曬黑的速度，而且不至於曬傷。脖子、鼻和肩膀是最容易曬傷的地方，記得定時補充防曬乳喔！

貼士7：最緊要！早一晚雪藏冰鎮飲品

拿個冰袋帶備冰鎮飲品上山，爽到震。

平常很少在山上進食，總會落山後才補充。但夏日就不同了，當你在烈日當空的高溫中走了大半天，全身發熱、大汗淋漓，突然有人從背囊掏出一個冰袋，裏面盛了前一晚在家雪藏好的冰鎮水果或汽水，那種立即見效的透心涼，試過保證「返唔到轉頭」！

貼士8：郊遊+野餐也不錯

不是每次上山都一定要體力勞動嘛。

享受山野有很多種方法，並非無時無刻都要挑戰高難度路線。夏日炎炎，有時來個郊遊野餐，也很開心。準備自己喜歡的食物，找個有林蔭、有草地的地方野餐，享受一個幽靜平和的下午，這樣才是野外「生活」喔。

貼士9：計劃途經小橋流水與瀑布的路線

選擇經過小橋、流水、瀑布，自然涼快一點。

老老實實，夏天上山，想不曬黑是不可能的，但我們總會避開暴曬的路線，有時會選擇經過小橋、流水、瀑布的地方，譬如小夏威夷徑、梧桐寨等等，都是相對涼快的旅程。但是經過這類地段的時候，要記得勿隨處拋棄垃圾及污染水源，更不要見到水潭便興奮跳水，免生意外。

貼士10：帶夠水！帶夠水！帶夠水！

任何情況上山，水都很重要。

帶水跟曬黑沒有直接關係，但是夏天氣溫升高，消耗的水份相應增加，喝不夠水增加中暑風險，是很重要的事，因此需要不厭其煩地多三次：帶夠水！帶夠水！帶夠水！這是生死攸關的大事！

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis