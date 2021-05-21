歐國盃｜C朗領「升呢」葡萄牙爭衛冕　戴亞斯登英超即膺足球先生

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-21 14:11

5年前的歐洲國家盃決賽，C朗拿度因傷在場邊督師，隊友未有辜負C朗的苦心，葡萄牙贏得史上首個歐國盃錦標。 5年後，年屆36歲的C朗繼續坐鎮，加上般奴費南迪斯﹑魯賓戴亞斯及迪奧高祖達等一眾猛將，展開衛冕的旅程。

C朗拿度5年前帶領葡萄牙奪得歐洲國家盃錦標，終於一嘗大賽奪冠的滋味。歐洲國家盃決賽周因疫情押後一年上演，衛冕之師葡萄牙早前公布大軍名單，對比2016年的奪冠陣容，大軍陣容全面升級。

C朗領葡萄牙奪得歐國盃，5年後已換上不少新血。（資料圖片／Getty Images）

葡萄牙當年出戰決賽的陣容，C朗拿度夥拍蘭尼攻堅；縱觀今年的大軍名單，前線算得上是星光熠熠，C朗的拍檔已換上迪奧高祖達﹑祖奧菲歷斯及貝拿度施華等鋒將，加上中場有曼聯大腦般奴費南迪斯策動攻勢，這個前場今非昔比。

C朗5年前奪歐國盃的隊友，如今已換成般奴等一眾新隊友。（資料圖片／Getty Images）

入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：

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入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

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當年年過30的荷西方迪與比比扼守中路，5年後，新貴魯賓戴亞斯及時冒起，與比比合組經驗與活力並重的防線等。葡萄牙的陣容「今時唔同往日」，連被視為最弱一環的防線亦大有改善，葡萄牙絕對有力爭取衛冕。

入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

不過，葡萄牙的衛冕旅程並非一片坦途，事關他們在分組賽已被列入「死亡F組」，與法國﹑德國及匈牙利同組，相信必定有一番龍爭龍鬥。

比利時率先公布大軍名單 李斯特城多蒙特同為國腳大戶

C朗拿度在歐國盃決賽場邊督師，這一幕不少球迷依然歷歷在目。（資料圖片／Getty Images）

魯賓戴亞斯地標球季即獲記者肯定

魯賓戴亞斯首季登陸英超，表現有目共睹，至今在聯賽上陣31場，其中14場力保清白之身，絕對是曼城奪冠功臣之一。戴亞斯今季穩定的表現，使他力壓迪布尼及哈利卡尼，獲選為今季英格蘭足球記者協會（Football Writers' Association，簡稱FWA）的足球先生。

戴亞斯是1989年後首名守將獲得這殊榮，亦是史上第2名葡萄牙球員當選，對上一名正是前輩C朗拿度。

這個殊榮相信是戴亞斯24歲的最佳生日禮物，這名葡萄牙鐵衛直言難以置信，並歸功於全隊上下，「獲獎是一個莫大的光榮，沒有一眾隊友我不能獲得這獎項。當我加盟球隊初期時，在領隊及隊友的幫助下，我才可以極速融入球隊，這個獎項他們功不可沒。」

首度登陸英超的魯賓戴亞斯，今季已當選FWA足球先生。（Twitter截圖）

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入選比利時26人名單的門將（按圖放大）：

入選比利時26人名單的後衛（按圖放大）：

入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：

【再同場加映：賓施馬闊別6年重返國家隊 法國以最強鋒線爭標】

入選法國26人名單的門將（按圖放大）：

入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：