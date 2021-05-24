【英超】阿古路謝幕戰梅開二度　破紀錄完美告別主場球迷

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-24 08:54

提早封王的曼城，英超煞科戰主場對愛華頓，尖刀阿古路完季後離隊，即使今仗未有正選披甲，下半場亦成為阿古路的「告別派對時間」，最後一次在主場轟入兩球，為十載的曼城生涯劃上完美句號，結果「藍月亮」主場5球大破愛華頓，以一場大勝結束今個球季。

英超煞科戰周日（23日）上演，10場賽事同時進行，篤定封王的曼城在主場上演謝幕戰。「藍月亮」球季未完，下周末歐聯決賽硬撼車路士，力爭成為「三冠王」，主帥哥迪奧拿今仗依然派出強陣出擊，迪布尼﹑魯賓戴亞斯及馬列斯等主力悉數披甲。

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曼城主場再有球迷入場，謝幕戰當然不可失威。（路透社）

球場終有球迷的身影，曼城眾將今仗以表現為回報球迷，絕無半點留力的意欲，先由迪布尼禁區外一記熨射先開紀錄，11分鐘展開大勝序幕。3分鐘後，加比爾捷西斯接應迪布尼傳送，扣過對方守衛建功。上半場中段，曼城一記回傳失誤，李察利臣殺入禁區並試圖推過艾達臣，戴亞斯落腳踢跌對手，球證直指12碼點，「拖肥糖」隊長施古臣主射12碼，卻被艾達臣雙手撲出。

迪布尼熨射先開紀錄，為大勝揭開序幕。（路透社）

愛華頓12碼宴客，信心難免有影響，反而主隊曼城卻愈踢愈有，全場多達21次攻門，換邊後繼續搶攻，三人之力撕破「拖肥糖」防線，菲爾科頓禁區內再下一城，53分鐘遙遙領先至3：0。

菲爾科頓換邊初段再下一城，遙遙領先至3：0。（路透社）

最後一仗披上曼城球衣的阿古路，65分鐘後備入替，隨時變成阿古路的「告別派對」，一眾隊友十分識做，給予這名阿根廷射手不少機會。阿古路上陣僅6分鐘即有斬獲，費蘭甸奴前場逼搶成功，阿古路扣過一關右腳腳面射遠柱破網。5分鐘後，兩名老將再度炮製入球，阿古路接應費蘭甸奴傳中頭槌錦上添花，76分鐘梅開二度，最終以5球大破愛華頓。

天下無不散之筵席，效力曼城十載的阿古路來到英超最終戰，開賽前眾將特意列隊歡迎阿古路，向這名老臣子致敬。阿古路今仗連下兩城，在「藍月亮」累積攻入184球，超越朗尼的紀錄，成為英超史上單一球會入球最多的球員。

曼城隊友特意列隊歡迎阿古路，向這名老臣子致敬。（路透社）

阿古路賽後與一眾隊友享受捧盃一刻，第5度稱霸英超，眾將及後更拋起阿古路。哥迪奧拿談及即將離隊的阿古路，離愁別緒一度感觸哽咽，「他（阿古路）是個十分特別的球員，為球隊貢獻良多，而他在球隊的位置是不可取替。」

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哥帥及後更成為阿古路的代言人，透露阿古路的未來去向外，一句說話更隨時成為兩個「官宣」，「阿古路可能與巴塞隆拿好事近，即將達成協議，並與世界上最佳的球員美斯聯手，他必定令巴塞更加強大。」哥迪奧拿這番說話，是否提早巴塞一步表示美斯將會留隊？

哥迪奧拿談及阿古路離隊，一時忍不住男兒淚。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

哥迪奧拿談及阿古路哽咽片段：

阿古路英超最後一仗感言：

2021/21英超聯賽榜前10位：

+ 4 + 4 + 4

2020/21英超射手榜：