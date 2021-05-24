F1摩納哥站｜韋斯達賓時來運到奪冠　陸克萊保達斯連環不幸退賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-24 14:15

相隔一年回歸的傳統摩納哥站，法拉利車手陸克萊難得主場頭位出賽，卻因機件故障未開始已結束。 行衰運的豈止陸克萊，平治車隊同樣「黑到爆」，保達斯換胎時遇上問題，結果在維修站無法返回賽道；咸美頓由起步的第7位，直至衝線仍然是第7。 韋斯達賓時來運到，無端端變頭位，起步後領先直至衝線，首度贏得摩納哥站的分站冠軍，加上咸美頓失利，「韋少」首度登上車手榜榜首。

法拉利在摩納哥站「翻生」，陸克萊（Charles Leclerc）更在主場勇奪頭位，以為分站冠軍不是夢，豈料排位賽末段自炒卻埋下伏線，隨時影響戰車內部的機件，但「躍馬」為保頭位，賽前宣布不會更換波箱零件，以免罰格。

陸克萊主場自炒照頭位出賽 憶起經典暗黑兵法

是禍避不過，陸克萊戰車卻在暖胎圈發現有異樣，最終無法出戰，白白斷送難得的頭位起步。篤定無緣揚威主場，陸克萊心中當然不是味兒，「我和整個車房亦十分難受，但我已習慣在摩納哥站的不幸，已不是首年有這種遭遇，一眾機械士已克盡己任。」

陸克萊相隔19個月再度勇奪頭位。（路透社）

五盞紅燈一熄，韋斯達賓成最大得益者，變相頭位起步，並立即與保達斯拉開後車的距離，及後連保達斯亦未能緊隨，戰至中段一度落後「韋少」近5秒的差距。

變相頭位起步的韋斯達賓，甫起步已經拉開差距。（Getty Images）

第7位起步的咸美頓，一直未能改善位置，嘗試以換胎戰術超越加斯利，可惜不果繼續「得個跟字」。一旦保達斯以次名完成的話，亦可大幅收窄與隊友在車手榜的距離。以為保達斯輕鬆穩袋亞軍，豈料卻在「入Pit」時「中伏」，換胎時右前胎鎖死未能拔出，機械士多次嘗試依然不果，保達斯「一入無回頭」，最終無奈退賽，錯過取分的大好機會，保達斯大受打擊。

保達斯「黑過墨斗」退出，結果韋斯達賓由頭帶到尾，職業生涯首度贏得摩納哥的分站冠軍，法拉利的辛斯及麥拿侖的諾里斯亦得益登上頒獎台。

「韋少」奪得今年第2個分站冠軍，加上咸美頓只能以第7位完賽，韋斯達賓以105分登上車手榜首位，亦是「韋少」生涯首度獨領群雄，而咸美頓則以4分落後穩守次席。

法拉利即使排頭位的陸克萊退賽，但隊友辛斯亦能登上頒獎台。（Getty Images）

摩納哥站前10名（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

今次摩納哥站成就韋斯達賓的兩個第一次，賽後直言這是完美的一天，在車手榜超越咸美頓更加別具意義。二人今季的爭持激烈，早前的隔空交手亦甚有火藥味，「韋少」奪冠後亦不忘反擊，「以賽道上的表現來說話，這是我慣用的方式證明自己，今站並沒有太多失誤，我希望我和車隊可以繼續這個表現。」

韋斯達賓首度贏得摩納哥站冠軍。（Getty Images）

F1今季暫定賽程（按圖放大）：

今季與華迪爾首冠賽季五大巧合（按圖放大）：