打風酷熱｜慎選戶外運動及郊遊路線免中暑　9個暴曬黑點避之則吉

香港今日（7月15日）極端酷熱，多區的最高氣溫升破36度，包括黃大仙、九龍城、跑馬地及元朗公園等，濕地公園更達到37度高溫，天文台總部亦錄得最高氣溫33度。天氣酷熱，烈日當空，戶外運動必要謹慎選擇地點。部分名氣大的郊遊路線欠缺樹蔭，路途遙遠，行山攀升幅度大又急，缺少補給點及中途撤退路口，未必適合在夏天前往。編輯挑選了以下9個地方，屬於中暑不適的高危點，如果有朋友約你夏天去這些地方行山，請三思！



（一）船灣淡水湖郊遊徑：長途兼欠樹蔭又無退路

船灣淡水湖郊遊徑位於船灣郊野公園，繞湖而行，由起點烏蛟騰走上山脊，經過馬頭峰、赤馬頭、大峒等，沿路起伏多，行至船灣淡水湖主壩，全長15.5公里。在漁護署「郊野樂行」網站中，船灣淡水湖郊遊徑是唯一綜合難度「5星」的路線。

近年愈來愈多人行船灣淡水湖郊遊徑，因為這是出入黃竹角咀鬼手岩的必經之路。然而，船灣淡水湖郊遊徑途中沒有退路，也沒有補給點。若果行至中途糧水短缺或不適，將會十分危險，而且大部分路段都在沒有樹蔭的山脊上，中暑風險極高。

船灣淡水湖郊遊徑，環船灣淡水湖兜一圈，全長15.5公里，在《郊野樂行》屬於5星路線。（資料圖片）

【夏天行山須知】

出發行山前得知天氣炎熱，例如天文台已發出酷熱天氣警告，首要衡量自己身體狀況，不是每個人都適合在高溫下劇烈運動。小童、長者、長期病或高血壓患者，以及過胖人士都較易中暑。



如果決定去行山，為減低熱病風險，行山人士須謹慎選擇路線。選擇夏天行山路線時，可以考慮5大因素，分別是路線短、上斜少、樹蔭多、補給多及退路多。



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（二）八仙嶺：攀升多但山脊上幾乎零蔭頂

通常行山人士都會行衛奕信徑上落八仙嶺，無論是鶴藪方向上，還是大美督出發，攀升都不少，挑戰心肺負荷。攀升最辛苦的路段包括由八仙嶺自然教育徑路口上仙姑峰、上純陽峰、由鶴藪上屏風山。山上沒有補給點，雖然中途有分支，但其他落山的路都很遙遠，有的亦比衛奕信徑崎嶇。

八仙嶺、犁壁山、黃嶺及屏風山的山脊上都欠缺大樹，以矮林為主，可供休息的樹蔭位極少。在烈日當空下，在八仙嶺的山脊上上落落，是對身體的極大考驗。再者，縱走八仙嶺的路線動輒都超過10公里，路程很長。

從犁壁山回望八仙嶺，山脊上的行山徑欠缺樹蔭。（周立賢攝）

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（三）九龍坑山：如夾在烈陽與石屎樓級之間

上落九龍坑山主要有3種方法，當中沿軍車路從九龍坑上較簡單，而另外兩途都是行無盡天梯。第一個方法是由大埔頭上，經衛奕信徑登玉秀峰，或由富亨急上玉秀峰，之後接衛奕信徑再上九龍坑山；第二條路是由沙螺洞，不斷上石屎樓級登頂。

雖然由大埔頭上山初段多涼亭，但近玉秀峰一帶的山徑都在山脊上，欠缺樹蔭；至於由富亨上玉秀峰的樓級上得很急。由玉秀峰上九龍坑山多石屎級，其中有段樓級很長，被視為「天梯」。至於沙螺洞上九龍坑山頂的樓級極長，又沒有樹蔭，其至比玉秀峰那邊上山更辛苦。

九龍坑山著名的「天梯」。（顏銘輝攝）

【大埔頭上九龍坑山路況，多樓級但少樹蔭】

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【夏天行山須知】

在夏天行山，除慎選路線，還建議避開中午時分行進！



中午時分最曬最熱，行山人士可以選擇較短的路線，提早至清晨或者押後到黃昏出發，避開最暑熱的時間，例如早上8時啟程，中午12時前落山，或者到下午3時後出發，行到6時入黑前落山。



（四）針山：麥徑「大佬」急上急落欠樹蔭

在麥理浩徑群山當中，第7段的針山都算得上是「打大佬」。由城門水塘主壩起上攀，之後是源源不盡的樓級，中後段已經沒有樹蔭。針山高532米，臨頂的路最陡峭，而山頂也沒有任何樹蔭位置予人休息。登頂後，順走麥徑，沿梯級急落到郊野公園林道，馬路旁才有一些樹蔭位。

行到針山的山頂，沒有樹蔭。（顏銘輝攝）

【由城門水塘行上針山路況，極多上級而極少樹蔭】

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（五）青山：極少樹蔭兼零補給

青山的海拔583米，通常行山人士會由青山寺的山路登頂，這段路距離不長，但攀升很快，上得很急。至於由青山往良田坳，都是零樹蔭的碎沙石路，全程要在烈日下行走，沒有理想的休息點。

其實，這裏所指的不但是一座青山，而是包括青山、圓頭山及青山腹地一帶，這些地方都是劣地，山坡及山脊上大多是貧瘠的沙石地，難以生長出高大的樹叢，所以樹蔭極少。青山腹地屬於軍事操炮區，入面沒有村落補給，且遠離馬路，緊急撤退點不多。舉例說，如果行到青松紅壑要撤退，都要行兩個小時才出到去。

從青山腹地的花香爐頂遠望青山。（顏銘輝攝）

（六）九逕山：「天梯」登山吃力又少樹蔭

九逕山同樣位於屯門，高507米，通常行山人士會由經屯門徑，再接「天梯」上山。叫得「天梯」，九逕山的攀升亦不簡單，考驗體能。再者，九逕山沿路樹蔭也不多。

（七）孖崗山：知名「天梯」上山艱辛

數港島中暑風險最高的山，相信是赤柱的孖崗山。沿衛奕信徑行，無論是由赤柱起步順走，還是從淺水灣坳那邊逆走登頂，總之上孖崗山就要在烈日下踏上無盡的樓級，你以為上完一座，原來之後還有。

孖崗山觀景台可以俯瞰赤柱一帶景色。（周立賢攝）

（八）蚺蛇尖：崎嶇難行兼中暑黑點

作為「三尖」之首，蚺蛇尖當然是高危之地。通常行山人路會經麥理浩徑至大浪坳後，轉上小徑，過蚺蛇坳後正式攀登蚺蛇尖，而在蚺蛇坳後的山路是再沒有樹蔭。山路斜度高，攀升急，考驗心肺，加上直接面對猛烈陽光，所以夏天行蚺蛇尖很易中暑。

蚺蛇尖最近的補給點是赤徑或大浪、鹹田，這些海邊的村莊離蚺蛇尖山頂約2小時路程，而且上蚺蛇尖期間也沒有什麼退路，落大灣的支路一樣遙遠兼暴曬。萬一在蚺蛇尖途中不適，可說沒有退路。

西貢蚺蛇尖攀升急又暴曬。（顏銘輝攝）

（九）雞公嶺：要有全程暴曬準備

選全港最少樹蔭又最曬的路線，位於林村郊野公園內的雞公嶺，定必名列前茅。行山人士通常由元朗逢吉鄉上山，從西至東縱走雞公嶺，先上雞公山，再登雞公嶺最高峰羅天頂，最後落到粉錦公路。這段約7公里的山路，幾乎沒有樹蔭，所以行得雞公嶺，就要有「曬足全程」的準備。羅天頂高585米，所以雞公嶺的攀升都很多，途中也沒有任何補給。如果在雞公嶺途中不適，也沒有什麼方便的撤退路線。

雞公嶺欠缺樹蔭，夏天行會相當辛苦。（資料圖片）

以上9個地方在秋冬季行山也不輕鬆，更何況是炎夏。如果平時較少在炎熱天氣下持續運動的朋友，想在夏天行這些地方真的要三思。在香港，又曬又難行的山絕對不少，肯定不只上述9個地點，不能一一盡錄，請大家行山前做足功課，了解清楚路線。在夏天行山，建議避免選擇路程長、攀升多、少樹蔭、欠補給、沒退路的路線，而且最好結伴同行，萬一不適都有同行者照應及求救。

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