【夏天行山】從選擇路線起避免中暑　必備消暑小物助身體散熱降溫

在夏天行山，熱衰竭及中暑風險增加，在選擇路線上要更謹慎，考慮路程、海拔提升、退路等5大因素，而且可以帶備一些消暑小物，幫助降溫，說不定還可以救你一命。

在夏天行山，比起秋涼時會辛苦得多，身體較難散熱，行山人士可能出現熱水腫、熱昏厥、熱痙攣、熱衰竭及中暑等熱病，甚至因此死亡。

昨日天氣酷熱，多名行山人士求助，其中一人死亡。（資料圖片/蔡正邦攝）

出發行山前得知天氣炎熱，例如天文台已發出酷熱天氣警告，首要衡量自己身體狀況，不是每個人都適合在高溫下進行劇烈運動。小童、長者、長期病或高血壓患者，以及過胖人士都較易中暑。

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

如果決定去行山的話，為減低熱病風險，行山人士需要謹慎選擇路線。選擇夏天行山路線時，可以考慮5大因素，分別是路線短、上斜少、樹蔭多、補給多及退路多。

夏天行山路線考慮因素1：路線短

原因很易理解，愈長的路線，在酷熱環境下活動的時間就愈長。再者，盡可能避免在中午最熱的時間行走，如果路線短的話，便不用行足全日，可以在晨早出發趕及中午前下山，或者在黃昏出發趕及入黑前下山。

麥理浩徑第6段路程短，幾適合夏天行。（資料圖片/顏銘輝攝）

夏天行山路線考慮因素2：上斜少

要攀升的海拔愈高，運動強度就愈高，消耗體能愈大；而且身體產生的熱能愈高，需要更強的散熱效果，排汗就會更多，更容易缺水。因此，夏天時可避免行一些上高山的路線。

夏天行山路線考慮因素3：樹蔭多

同樣的天氣，在烈日當空及樹蔭下的溫度可以相差幾度。通常上山頂及山脊的路線都較曝曬，因為山頂的植被普遍較少及較矮，而行山谷的路線就通常多樹蔭，例如城門及大埔滘。

夏天行山，建議選擇多樹蔭的路線。（資料圖片）

夏天行山路線考慮因素4：補給多

炎熱天氣下行山，飲水量可能比預期多，萬一飲光水又沒有補給，情況就會很危險。如果路線中途有士多、水機或汽水機等補給點，就可以補充水或運動飲品，避免飲光水的危險情況。

夏天行山路線考慮因素5：退路多

萬一中途身體不適，或者快飲光水的話，應該要以最快方法下山離開。如果選擇一些沒有退路的路線，分分鐘要行多數公里才可下山，中途出意外的危機增加；相反，如果路線的退路多又短，可以很快回到市區，撤退時出事的風險就較少。

夏天行山，可以帶備一些消暑裝備，幫助自己降溫散熱，行得舒服。（顏銘輝攝）

除了路線選擇，行山人士還可以準備一些消暑物品，幫助身體降溫散熱，令自己更舒服，並減低中暑風險。部分消暑良物難以在出發前早上買到，要大家在出發前一晚準備。

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夏天行山消暑小物1：冰水

在出發前一晚，可以將一枝冰水及運動飲料先放進冰格。到出發前拿出來，應該整枝都結冰了。不要將冰水放在兩旁的側袋，而是放進背囊深處，相信其冰凍可以維持半日。用保溫瓶盛冰水可以增加其冰凍的時間，但如果用普通水樽的話亦有好處，你可以把水樽放到皮膚上，有助皮膚降溫散熱。

夏天行山消暑小物2：冰凍毛巾

如果用普通水樽盛冰水的話，可以加一條毛巾在外包裹，增加其保溫時間。不過，最明顯的好處是，這條毛巾會慢慢變成冰凍。行在山上時，可以用冰凍的毛巾抹臉抹身降溫。

夏天可以帶雪凍的水果上山。（顏銘輝攝）

夏天行山消暑小物3：冰凍水果

前一晚切好水果，放進食物盒，放進冰格，翌日早上就會變成冰凍，可以在山上享用冰凍的水果。夏天行山，通常胃口較差，水果會較易入口，而且水果的水份多，又含糖份。

夏天行山消暑小物4：噴水壺

炎熱之下，灑水在皮膚上有助降溫，如果有人熱衰竭或中暑，灑水也是一種緊急降溫的方法。見過有狗主帶狗上山，會帶備噴水壺，頻密地為愛犬噴水，之後又見到一位行山隊領隊前輩，背囊總有枝噴水壺，會為有需要的隊友噴水。

坊間有多款風扇仔，部分可以掛在身上，不用手提。（顏銘輝攝）

夏天行山消暑小物5：風扇仔

風扇可以加強空氣流動，幫助身體降溫散熱，如果放冰水在風扇後，可加強涼風效果。不過，天氣悶熱的話，風扇仔吹出的也是熱風，而且要留意電量，如果一直開住最大風，相信兩三小時就沒有電。

夏天行山消暑小物6：頭巾

大汗的朋友，有沒有試過頭上的汗水流進眼睛導致澀眼，或者滴在眼鏡上影響視野？頭巾可以吸去頭部的汗水，減少汗水流下來的機會。

在欠缺樹蔭的路上休息，可以開縮骨遮擋陽光。（顏銘輝攝）

夏天行山消暑小物7：縮骨遮

這是行山必備的裝備，除了遮雨，更可以擋太陽，在曝曬的路段，可以考慮開遮行。若果自己或隊友在曝曬位置不適休息，可以馬上開遮，製作遮陰位，分分鐘能救人一命。

夏天行山消暑小物8：鹽糖

夏天行山會大量出汗，身體流失鹽分，鹽糖可以補充糖分、鹽分及礦物質。鹽糖的味道酸甜，幾開胃。食完鹽糖之後，要飲多點水，幫助身體吸收。

夏天行山消暑小物9：退熱貼

有山友提議退熱貼可以降低皮膚溫度，有助散熱。退熱貼可以貼在頸的兩側或者背部。

夏天行山消暑小物10：止汗香體紙巾

落山更衣時，可以使用止汗香體紙巾，讓身體在旅程結束冰涼一下！除了自己享受之外，不用一陣汗臭味搭車，對其他乘客也是好事。

此外，夏天行山也要帶備防曬及蚊怕水。太陽猛烈，容易曬傷，可能行山當日不會感到不適，但翌日就會感到皮膚刺痛及脫皮。夏天多蚊蟲，所以建議大家夏天行山帶蚊怕水。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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