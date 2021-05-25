【西甲】巴塞「助攻」馬體會奪冠有前科　蘇亞雷斯留隊爭衛冕

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-25 13:29

蘇亞雷斯改投馬德里體育會後，隨即捧走西甲錦標，賽後哭成淚人一幕在球迷心目中留下深刻印象。 馬體會相隔7年再度稱霸西甲，原來兩次奪冠巴塞也充當十分重要的角色。主帥施蒙尼憶起有機會簽下蘇亞雷斯的一刻，直言「唔好玩啦仲要問咩」。

今季西甲冠軍爭奪戰鬥到煞科戰，篤定落在「馬德里雙雄」手上，結果馬體會反勝華拉度列，力壓同市宿敵皇馬奪冠，再度成為西甲盟主。

馬體會終極戰牙煙封王 蘇亞雷斯完美復仇後淚崩

因「巴塞大地震」被清洗的蘇亞雷斯，改投馬體會後如獲新生，經歷一個高低起伏的球季，蘇亞雷斯最終苦盡甘來，奪冠收場，難怪完場後崩潰地坐在地上痛哭。

賽後直播畫面拍下蘇亞雷斯淚崩一幕。（Twitter）

馬德里體育會相隔7年再度稱霸西甲，全靠巴塞隆拿「助攻」——「阿蘇」以600萬歐元的超筍價加盟馬體會，全季累積21個聯賽入球，期間多次挺身而出，就像煞科戰攻入奠勝一球，為球隊取得寶貴分數，是馬體會奪冠路上的一大功臣，不過原來這已非巴塞首次「鬆章」給對家馬體會。

蘇亞雷斯今季攻入21球，入球含金量十足，關鍵時刻挺身而出。（Getty Images）

【蘇亞雷斯馬體會重新起飛】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

巴塞兩度被舊將反噬

馬體會2013/14球季奪冠時，一宗與巴塞的交易同樣成為關鍵一環，巴塞當年以510萬歐元出售當時年過30的大衛韋拿（David Villa）。這名西班牙傳奇前鋒雖不如阿蘇多產，但該季亦交出13個聯賽入球，順利幫助馬體會封王，那一屆舊東家巴塞只能屈居亞軍，豈料相隔7年，巴塞再度被舊將親手擊敗。

7年前的韋拿，如今的蘇亞雷斯，兩人加盟時均已年逾30，可見施蒙尼在老將前鋒的運用上確有一手，他們同樣具備極佳把握能力以及場上豐富經驗，正是馬體會的奪冠主要元素。

7年前，韋拿同樣從巴塞加盟馬體會後，立即捧走西甲錦標。（資料圖片／Getty Images）

施蒙尼早已看中阿蘇

事實上，馬體會主帥施蒙尼早已心儀蘇亞雷斯，當年此子離開利物浦時，二人已曾經接觸，阿蘇當時決定加盟巴塞。

多年後施蒙尼終有機會與蘇亞雷斯合作，接受訪問時他直言這是不假思索的決定，「當時球會問我：『你對蘇亞雷斯加盟有何看法？』，我直接問這是否真事，然後我便一口贊成，並直接跟他對話。我當時對他說：『我們需要你相助來取勝，大門為你而開。』」

蘇亞雷斯跟馬體會簽約兩年，惟合約條款中定明，今年夏天他可以自行選擇留隊或變成自由身。阿蘇在奪冠後表示將會留隊，希望為球隊繼續創造歷史，力爭衛冕，並報答球隊對他的熱烈歡迎。

施蒙尼直言早已心儀蘇亞雷斯，如今二人終有機會合作。（資料圖片／Getty Images）

【馬體會球員球迷熱烈慶祝西甲封王】（按圖睇真啲）

+ 11 + 11 + 11

【有一種兄弟叫美斯與蘇亞雷斯】（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

【重溫；阿蘇淚別巴塞轉戰馬體會】（按圖放大）