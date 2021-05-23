【西甲】馬體會終極戰牙煙封王　蘇亞雷斯完美復仇後淚崩

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-23 12:50

西甲「讓冠大賽」去到最後一周，兩支爭標的馬德里球隊依然繼續你推我讓。兩隊同時間開波比賽，馬體會作客華拉度列18分鐘先落後一球；另一邊廂，主場迎戰維拉利爾的皇馬見勢色不對，20分鐘亦被射成0：1。 下半場兩隊終於醒覺「原來要爭冠軍」，分別各入兩球反勝，馬體會終以86分順利力壓皇馬封王，主角當然是哭成淚人的蘇亞雷斯。

馬德里體育會今季在西甲幾乎由頭帶到尾，他們在上半季效率奇高，下半季開始不時失分，被季初雙雙脫腳的皇家馬德里和巴塞隆拿漸漸追近。賽季尾段巴塞隆拿原本一度擁有主動權，可惜煞科戰前5仗當中有4場失分，提早讓出冠軍。

今季西甲有個怪現象，就是似乎隊隊也不太想贏。西維爾、巴塞成功「讓冠」後，最後一周「一哥」馬體會面對已降班的華拉度列，開賽18分鐘已經落後。賽前馬體會雖以兩分領先皇馬，但由於西甲賽例兩隊同分會先計對賽成績，因此馬體會必須贏波才可不用理會皇馬那場賽果篤定封王。可能由於必須勝出壓力太大，他們反而是先落後一隊。

巴南路（10號）為華拉度列先開紀錄。（Getty Images）

維拉利爾作客皇馬，由耶利米賓奴先開紀錄。（Getty Images）

有趣的是，當馬體會落後0：1不足兩分鐘，主場出戰維拉利爾的皇馬，也被耶利米賓奴的入球，射成0：1。

下半場馬體會率先「覺醒」，戰至中段一對箭頭哥利亞和蘇亞雷斯10分鐘內連入兩粒，反超前華拉度列2：1。相反皇馬似乎一路未有起色，賓施馬的頭槌入球被VAR推翻，滿以為銀河艦隊束手就擒，不過87分鐘賓施馬終替皇馬扳平，補時兩分鐘莫迪歷再入一球，反勝2：1。全取3分後，皇馬得到84分，馬體會成功維持勝果至完場，以86分封王，繼2014年後再度捧起西甲冠軍。

馬體會長年被皇馬和巴塞擠出錦標，今季跟之前最大分別，就是引入巴塞棄將蘇亞雷斯。

西甲「讓冠大賽」前文提要：

西甲爭標亂鬥最終章 馬德里雙雄煞科戰決勝負 巴塞提早退出

馬體會先過最難一關 冠軍未到手一變數皇馬仍可後上封王

讓冠大戰展開 巴塞作客利雲特痛失兩分 主將承認爭標無望

蘇亞雷斯為馬體會射入反勝華拉度列一球。（Getty Images）

【蘇亞雷斯馬體會重新起飛】（按圖放大）

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去年夏天巴塞在新帥朗奴高文上場後大換血，這個荷蘭教頭請一班功臣食無情雞，拿傑迪錫150萬歐元轉投西維爾，維迪爾100萬歐元到國際米蘭，蘇亞雷斯原本免費放人，傳聞因意大利文測試「出貓」去不成祖雲達斯後，索性加盟馬德里體育會，兩會商討下600萬歐元放行。巴塞沒想到的是，馬體會這個收購，將會載入史冊。

蘇亞雷斯在馬體會大打爭氣波，上半季大放光芒，聯賽最後一戰亦全靠他的奠勝入球，幫助球會再次西甲登頂。他今季攻入21個聯賽入球，另加3次助攻，馬體會在他加盟後，前線效率全面提升，由被巴塞無情放棄，到馬體會視如上賓，34歲的蘇亞雷斯經歷如坐過山車的一季，賽後哭成淚人。

賽後直播畫面拍下蘇亞雷斯淚崩一幕。（Twitter）

【蘇亞雷斯的幸福家庭】（按圖放大）

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「今季由一開始，我被巴塞隆拿看不起……馬體會為我打開大門，向我顯示我仍然有用，因此我永遠感激這間信任我的偉大球會。」蘇亞雷斯說，受苦的不止他本人，還有他妻子和子女，「他們每天跟我共處，我踢足球多年，今年是他們承受最多苦痛的。」

完場後，他獨自坐在草地上，拿起電話跟妻兒視象通話，說說笑笑之間突然感觸痛哭，這一幕，感動全球每一個為理想而堅持的人。

對於今次西甲奪標，跟對上四次在巴塞有何不同，蘇亞雷斯認為，「因為我要承受的一切痛苦，所以今次是特別的。」他豪言，「我的數據就在此：7個球季，5次聯賽冠軍，這就是蘇亞雷斯。」

蘇亞雷斯特別舉起五指，表示這是他第五次奪得西甲冠軍。（Getty Images）

順帶一提，他的舊東家巴塞隆拿前一周已退出爭標行列，最後以79分，自2007/08球季至今，首季跌出頭兩位，只得第三。用電話3分鐘內通知蘇亞雷斯「下季無你份，你可以隨時走」的主帥朗奴高文，被巴塞高層「照肺」後，很大機會被撤換。

蘇亞雷斯即使已離開巴塞隆拿，跟美斯的友情依然未變。上星期傳媒拍下二人在馬德里一起食午餐的照片，蘇亞雷斯稱，「美斯會為我感到高興，我們是好朋友，這是最重要的事。那天他還祝我好運。」

西甲｜蘇亞雷斯絕殺 年紀大入球多直線抽擊巴塞 復仇只差一步

【馬體會球員球迷熱烈慶祝西甲封王】（按圖睇真啲）

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美斯和蘇亞雷斯這對好兄弟，如今已各為其主，但情誼不變。（Twitter）

【有一種兄弟叫美斯與蘇亞雷斯】（按圖放大）

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【重溫；阿蘇淚別巴塞轉戰馬體會】（按圖放大）