【F1】保達斯近兩年慘變地獄黑仔王　命中注定世界冠軍夢難圓？

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-25 21:17

F1摩納哥站的頒獎台鮮有地沒有「平治雙雄」的蹤影，咸美頓只能以第7位完賽，原本甚有機會開香檳的保達斯，進入維修站時換胎卻遇上「千載難逢」的意外，未能成功換胎而無奈退賽。 縱觀近兩年，保達斯算得上是「地獄黑仔王」，多個賽站遇上爆胎及壞車等意外。即使保達斯空有一個世界冠軍夢，似乎這名芬蘭車手怎麼努力，也一直被命運之神玩弄。

對平治車隊而言，剛過去的摩納哥站比賽周末，絕對是希望忘記的一個周末。「黑箭」顧名思義黑氣纏身，咸美頓由排位賽到正賽也無法脫離做「七哥」的命運；比賽上半段穩居次席的保達斯，卻在換胎時發生意外，機械士多次嘗試也未能拔出右前胎，最終保達斯「一停停到尾」，無奈退賽。

韋斯達賓時來運到奪冠 陸克萊保達斯連環不幸退賽

摩納哥站前10名（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

維修站「中伏」的保達斯，踏出戰車後蹲在地上良久，像是需時消化退賽的事實，狀甚失望。這名芬蘭車手賽後坦言不清楚是人為失誤或是機件問題，但無論如何也是天大的失誤，不希望再度發生。

倘若保達斯以次席衝線，有望收窄與咸美頓差距，可惜如今得不償失，最終得個桔。5站內第2次退賽，現時只能以47分排第4位，與榜首的韋斯達賓距離拉開至58分，這名芬蘭人的世界冠軍夢彷彿已是遙不可及。

摩納哥站後車手榜前5名：

登上世界冠軍之位，講求自身實力不在話下，運氣同樣重要，惟保達斯近兩年似乎不受幸運之神的眷顧，黑氣話嚟就嚟。保達斯上季6站未能打入三甲，其中5站的失利責任也不在他身上。

這名芬蘭人最不幸的莫過於去年的英國站，戰至最後階段左前胎突然爆破，被迫進入維修站換胎。有趣的是，隊友咸美頓同樣遇上爆胎，卻偏偏在最後一圈才發生，最終成功以3個轆「蟻行」溜過終點，奪走分站冠軍，保達斯卻以第11名完成，徒勞無功，真是同人唔同命。

同人唔同命，咸美頓同樣在去年英國站爆胎，卻成為碌過終點力保冠軍。（資料圖片／Getty Images）

意大利站的戰車過熱問題﹑德國艾費爾站排頭位壞車退賽﹑巴林薩基亞站連環「入Pit」犯錯。保達斯多次表明希望奪得世界冠軍，以上的連環不幸事件，似乎一再打擊他的世界冠軍夢。

保達斯上季5個「黑爆」分站：

保達斯：經歷能令我變強

保達斯不斷受黑氣纏繞，隔壁車房的咸美頓卻順風順水，保達斯也不明所以，只好直接問對方到底「點做到？」面對黑氣，如何自處，就算如何不幸也總有得着。保達斯直言2020年是表現上最佳的一年，「看看上年每個賽站的遭遇，便會明白我的落敗是非戰之罪，明顯是『黑仔」的一年，但我在發揮上卻是多年最佳，今年（2020年）的經歷能令我變得更強。」

難道「今年錯了大半，明年或者圓滿？」保達斯今站再度黑氣纏身，他的運氣似乎繼續不濟，唯一可以控制的就是盡力鬥好每一場，「其他事情不能控制，我只可以做好自己，每個分站也傾盡全力，希望賽季完成時回望今年，我不會有任何後悔。」

保達斯在平治的待遇明顯與咸美頓有所不同，加上霉運緊隨下，他的冠軍夢似乎是遙不可以，難道他是被命運之神玩弄於股掌之中？

面對連環不幸，保達斯只好積極做好自己面對。（資料圖片／Getty Images）

F1今季暫定賽程（按圖放大）：

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