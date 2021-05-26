【跑步】江旻憓備戰東奧不忘水世界　運動儲里數用腳步保護海洋

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-26 09:52

地上人縱非水世界「住民」，但唇齒相依的鄰居正在呼喊，不能視若無睹。 海港良灘伴隨港人成長，水中景象正提醒你，行動刻不容緩。備戰東京奧運的港隊女子重劍代表江旻憓（Vivian），長年四出征戰，難得遇上香港海灣的美好一面。縱使備戰時間緊逼，也要為理想水世界略盡綿力。

Vivian憶起兩個多月前在香港跟朋友出海，「去了一個島的海灘，水很清，比想像中清潔，不過同行的教練說，並非常常如此」。眼前風光，跟小時候去西貢海灘遇上的景象，有天壤之別，「看不見水底，好恐怖」。

港隊女子重劍代表江旻憓（Vivian）正為東京奧運準備。（鄭子峰攝）

天外有天，「海外有海」，Vivian在2016年赴巴西參加里約奧運，造訪當地著名海灘，看上去很美，走近海邊才發現異常。「有股很臭的味道」，跟她理想中的海洋，相去甚遠，「如小時去海洋公園的水族館，好多魚，還有我最喜愛的海豚。」

Vivian稱跑步或步行，都會記錄及上載數據，為海洋保護出一分力。（鄭子峰攝）

水世界跟陸上人，關係密切得很。Vivian說起保護海洋，談到福島核廢水排放事故，坦言痛心，「海洋如另一世界，離我們很遠。人丟棄廢物入海，卻不等於不存在，依然會影響我們」。去年參加Run For The Oceans清潔海灘活動，在烏溪沙的沙灘清理一堆又一堆來自陸上的垃圾，「清走好多膠樽，當時大約是去年夏天，還清走很多口罩」。

她說眾多海洋生物中，最喜愛海豚，更希望有機會看到中華白海豚。（鄭子峰攝）

來到今年，Vivian縱然忙於備戰7月中舉行的東京奧運，亦會身體力行，支持活動。她明言訓練時跑步，以至日常步行，都會開動應用程式。「平時訓練『發好多電』，好像很浪費。有這全球性活動，讓大家有更大動力去跑。」

Vivian邀請你一起跑，一起走，為海洋保護出一分力。（鄭子峰攝）

運動品牌adidas與全球環保組織Parley合作，一如往年舉行Run For The Oceans活動，喚醒大眾關注海洋污染問題。 本周五（28日），多名藝人及運動員從赤柱廣場出發，接力挑戰55公里環島跑。每完成1公里，adidas與Parley就會清理海灘和島嶼上，相當於10個膠樽重量的塑膠廢料。跑友亦可於5月28日至6月8日登入「adidas Running」手機應用程式，上載跑步、行山或步行數據，一起用腳步清理塑廢料。由6月1日起，完成首5公里之參加者出示上載紀錄，可換Run For the Oceans 特別版跑步T恤乙件，送完即止。

香港的室內緩跑徑（按圖）：

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