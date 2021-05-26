【歐國盃】從英格蘭兩套常用戰術陣式推敲　分析33人名單入選機會

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-26 09:10

英格蘭領隊修夫基昨日公布33人歐國盃初步大軍名單，他將要從中剔除7名球員，到6月1日提交最後26人名單。究竟修夫基會篩走哪7個球員？翻查英格蘭近一年的排陣，代入修夫基的戰術思維，嘗試推敲出「三獅軍團」的最終名單。

英格蘭公布33人歐國盃初步名單 4名右閘入選包括阿歷山大阿諾特

【英格蘭常用4-3-3及3-4-3陣式（按圖放大）】

入選英格蘭初步大軍名單的門將（按圖放大）：

英格蘭門將位置分析：

修夫基近一年徵召過4位門將，分別比克福特、尼克普比、甸恩軒達臣及森莊士東，最近打正選的是普比，之前的主力是比克福特。由於普比歐國盃前要接受手術，沒有入選33人名單，相信比克福特擔正機會大，甸恩軒達臣及森莊士東則為副選。相比之下，鍚菲聯的蘭斯達爾國際賽經驗淺，除非以上3位門將有傷，否則他很可能落選最終名單。

估算英格蘭門將入選26人名單的機會：

比克福特（入選機會：95%） 甸恩軒達臣（入選機會：75%） 森莊士東（入選機會：75%） 蘭斯達爾（入選機會：25%）

入選英格蘭初步大軍名單的後衛（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

英格蘭中堅位置分析：

修夫基近一年主要使用兩套陣式，分別是3-4-3及4-3-3，兩者的中堅配搭都大不同。如果英格蘭踢3中堅，最常見的組合是艾歷迪亞居中，哈利馬古尼居左，而基爾獲加居右，所以艾歷迪亞落選都幾令意外，因為他一直是修夫基心目中3中堅陣式入面負責鎮守中路的一位。

在艾歷迪亞之外，能夠勝任這個位置的，只有狼隊的高亞迪，一來他在球隊踢慣，二來他都試過在國家隊出任此位置。因此，在迪亞落選之下，高亞迪極大可能入選。

左中堅方面，除了馬古尼外，維拉的泰朗明斯是左腳球員，都在國際賽踢過這個位置，料是馬古尼的替補，另外曼聯左閘勞基梳爾在球會都踢過左中堅。萬一馬古尼傷勢嚴重，未能復出，明斯及梳爾將競爭左中堅的席位。

右中堅方面，基爾獲加的地位無可動搖，有可能當他的替補是其曼城隊友史東斯。史東斯今季表現大有進步，在曼城都試過踢右中堅。另一右閘列斯占士亦可客串這個位置。今次入選33人名單的兩世新人賓韋特及賓葛菲特十分相似，兩人在球會都踢過3中堅的右中堅，他們亦可以踢右閘及防中，背景及功能都極相近，如果馬古尼入選最終名單的話，賓韋特及賓葛菲特必有一人被剔走。

如果英格蘭踢4-3-3的話，最常出現的中堅拍檔就是哈利馬古尼拍史東斯，所以無論3中堅還是2中堅，馬古尼都是必然正選。在對聖馬力諾的比賽，高亞迪曾頂替馬古尼踢正選，明斯亦獲後備入替史東斯，相信這兩人是修夫基心目中的次選中堅拍檔。

估算英格蘭中堅入選26人名單的機會：

哈利馬古尼（入選機會：95%）*如趕及傷癒 基爾獲加（入選機會：95%） 史東斯（入選機會：90%） 高亞迪（入選機會：90%） 泰朗明斯（入選機會：70%） 賓韋特（入選機會：50%） 賓葛菲特（入選機會：50%）

英格蘭左閘位置分析：

選英格蘭的左閘，同樣要考慮3-4-3及4-3-3兩套陣式，入選了33人名單的左閘或左翼衛只有勞基梳爾及芝維爾，相信兩人的位置都穩如泰山。梳爾是今季英超的最佳左閘，助攻有威脅，還能客串左中堅。至於芝維爾在球會亦踢慣左翼衛，出擊力強，如果英格蘭踢3-4-3陣式，他的正選的機會分分鐘比梳爾高。

除了以上兩人外，我將布卡約沙卡亦擺在這個位置。沙卡是個可勝任左右兩邊各位置的多功能球員，在去年對冰島的比賽中，他曾任左翼衛。雖然沙卡只可能是大軍當中的第3順位的左閘，但他實在太多功能，踢左翼、右翼皆可，所以入選機會都不少。此外，在必要時，右閘捷比亞都可以移到左路。

估算英格蘭左閘入選26人名單的機會：

勞基梳爾（入選機會：95%） 芝維爾（入選機會：95%） 布卡約沙卡（入選機會：60%）

英格蘭右閘位置分析：

最令人頭痛的位置肯定是右閘，因為英格蘭實在太多出色的右後衛，曼聯的雲比沙卡也未能躋身33人名單。可以肯定的是，如果踢4-3-3陣式，正選右閘肯定是基爾獲加，列斯占士、阿歷山大阿諾特及捷比亞都只會是他的副選；如果踢3-4-3的話，獲加會去了右中堅，其餘3人則競逐右翼衛。

3人各有優勢，列斯占士在車路士都踢慣右翼衛，又可串演右中堅；捷比亞就夾慣夾熟，在2018年世界盃已是英軍的右翼衛，亦能客串左翼衛，是修夫基的愛將；至於阿歷山大阿諾特則是死球專家，還有後上入球能力，真的令人難以取捨。此外，兩位中堅新丁賓韋特及賓葛菲特都可客串4後衛的右閘。

因此，列斯占士、阿歷山大阿諾特及捷比亞3人之中，肯定至少有1人落選最終名單，甚至有2人落選亦不意外。

估算英格蘭右閘入選26人名單的機會：

捷比亞（入選機會：70%） 列斯占士（入選機會：50%） 阿歷山大阿諾特（入選機會：50%）

入選英格蘭初步大軍名單的中場（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

英格蘭防中位置分析：

在中場中路方面，英格蘭重守多於攻，如果踢3-4-3陣式，兩位中場中都會是以防守為主，如果踢4-3-3的話，中場組合則會是兩守一攻。翻看英格蘭近一年的陣容，韋斯咸防中迪格蘭賴斯肯定是正選，因為他是英軍陣中少數專注掃蕩的中場。

至於賴斯的中場拍檔，正路會是利物浦的佐敦軒達臣。若果軒達臣狀態未如理想，列斯聯的加雲菲臘斯就很大機會擔正。雖然名氣較弱，但加雲菲臘斯基本上是穩入選，因為他是賴斯及軒達臣的首席替補。修咸頓的禾特普斯相信會是陣中的第4防中。修夫基在初選名單之中，選了17歲新星祖迪比寧咸，若果他有幸入圍決選名單，相信也是坐冷板居多。

雖說修夫基排3-4-3陣式時，喜歡使用兩名偏防守的中場，但在對冰島及愛爾蘭的比賽時，都試過用美臣蒙特。如果有需要加強中場攻力，不除排修夫基會用賴斯或軒達臣去拍美臣蒙特。

若果修夫基用4-3-3陣式的話，其愛將美臣蒙特更應該是必然正選，由他拍賴斯及軒達臣。可以勝任4-3-3中偏進攻的中場，還有基亞利殊、連格以至菲爾科頓，當中以基亞利殊最能威脅到美臣蒙特的地位。其實，美臣蒙特、基亞利殊、連格及菲爾科頓都可以出任翼鋒的，皆是前場的多功能球員。

估算英格蘭防中入選26人名單的機會：

迪格蘭賴斯（入選機會：95%） 佐敦軒達臣（入選機會：90%） 加雲菲臘斯（入選機會：85%） 禾特普斯（入選機會：70%） 祖迪比寧咸（入選機會：60%）

入選英格蘭初步大軍名單的前鋒（按圖放大）：

英格蘭翼鋒位置分析：

無論是3-4-3陣式，還是4-3-3陣式，都有兩個翼鋒位置。英格蘭人才濟濟，左翼正選相信不出史達寧及拉舒福特之間，至於右翼則有查頓辛祖，季尾愈踢愈好的小將菲爾科頓亦有機會擔大旗。美臣蒙特、基亞利殊、連格、格連活特及邊路全能的布卡約沙卡都能爭逐這兩個位置，換言之，這是9個人爭兩個位。

在這9個人之中，連格出局的機會較大，他在10號位的表現比邊路好，但修夫基兩套陣式當中，都沒有進攻中場10號位，而且連格季尾狀態有點回落。由於修夫基不用10號位球員，所以李斯特城的占士麥迪臣也落選33人名單了。如果要再篩多一個人走的話，估計會是基亞利殊、格連活特及沙卡其中一個。

估算英格蘭翼鋒入選26人名單的機會：

史達寧（入選機會：95%） 拉舒福特（入選機會：95%） 美臣蒙特（入選機會：90%） 查頓辛祖（入選機會：85%） 菲爾科頓（入選機會：75%） 基亞利殊（入選機會：70%） 連格（入選機會：50%）

英格蘭中鋒位置分析：

最後是中鋒位置，33人名單當中，有哈利卡尼、卡維特利雲、奧尼屈堅斯、拉舒福特及格連活特。毫無疑問，卡尼是中鋒的必然正選，其他人只是後備，當中拉舒福特也是左翼的有力競爭者，所以這名曼聯鋒將都肯定入選。

修夫基兩套陣式中，都只有一個中鋒位置，所以他不需要帶太多中鋒，換言之卡維特利雲、奧尼屈堅斯及格連活特，3個只能活2個，甚至是1個。考慮到上季英超表現及國際賽經驗，愛華頓的卡維特利雲會是卡尼的首席替補，而奧尼屈堅斯入選最終名單的機會不大。由於正選中鋒位只得一個，所以班福特、丹尼艾格斯都落選了33人名單。

至於格連活特入選的成數就一半半，他可以當進攻的奇兵，亦能勝任翼鋒，如果考慮給予小將機會到大賽見識見識，格連活特是有機會入圍的。當然，如比寧咸一樣，就算他入選，上陣機會都聊聊可數。

估算英格蘭中鋒入選26人名單的機會：

哈利卡尼（入選機會：100%） 卡維特利雲（入選機會：75%） 格連活特（入選機會：50%） 奧尼屈堅斯（入選機會：40%）

總結以上分析，維拉前鋒奧尼屈堅斯、由曼聯外借韋斯咸的進攻中場連格以及菲聯門將蘭斯達爾很可能無緣決賽周。中堅方面，賓韋特及賓葛菲特兩位中堅新丁只能活一個；同樣情況，右閘的列斯占士及阿歷山大阿諾特很可能會有一人被踢走，甚至兩人一起被剔出名單。此外，格連活特、祖迪比寧咸、基亞利殊及沙卡都有落選風險。

英格蘭將會在6月1日公布最後26人大軍名單。

其他歐洲勁旅的歐國盃大軍名單：

【西班牙早一日公布了大軍名單】傷患纏身拉莫斯落選大軍 安歷基：為了最強陣容

入選西班牙24人名單的門將（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的後衛（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的中場（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的前鋒（按圖放大）：

C朗領「升呢」葡萄牙爭衛冕 戴亞斯登英超即膺足球先生

入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

賓施馬闊別6年重返國家隊 法國以最強鋒線爭標

入選法國26人名單的門將（按圖放大）：

入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

比利時率先公布大軍名單 李斯特城多蒙特同為國腳大戶

入選比利時26人名單的門將（按圖放大）：

入選比利時26人名單的後衛（按圖放大）：

入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：

入選德國26人名單的門將（按圖放大）：

入選德國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選德國26人名單的中場（按圖放大）：

入選德國26人名單的前鋒（按圖放大）：