英冠附加賽決賽｜賓福特破宿命　挫史雲斯奪來季英超最後一席

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-30 00:20

連續兩年躋身英冠附加賽決賽的賓福特，今仗在溫布萊球場硬撼史雲斯，結果憑上半場兩個入球奠勝。賓福特打破多年附加賽的宿命，首度殺入英超。

今晚深夜的歐聯決賽前夕，溫布萊率先上演另一場大戰，由史雲斯及賓福特爭奪來季英超最後一個席位。一年一度的英超附加賽決賽，是關於榮譽及金錢的一戰，賓福特去季飲恨不敵富咸，今季捲土重來再戰附加賽，4強反勝般尼茅夫躋決賽。

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球迷回歸球場，賓福特球迷可以親眼目睹愛隊升班的歷史性時刻。（Getty Images）

有「蜜蜂兵團」（The Bees）外號的賓福特，是升班附加賽的常客，卻擁有「彪炳」戰績，過往9次出戰不同級別的附加賽，同樣無功而還，今年當然希望打破宿命。

賓福特上季的前線組合「BMW」，其中的賓華馬及奧尼屈堅斯先後投奔英超，遺下麥比奧莫一人留隊。沒有人是不可取替的，艾雲東尼（Ivan Toney）挺身而出，肩負起賓福特的得分重任，今季聯賽獨取32球。

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賓福特頭號尖刀艾雲東尼今仗憑12碼先開紀錄。（路透社）

好事多磨，在附加賽經驗老到的賓福特，開賽10分鐘由艾雲東尼射入12碼先開紀錄，加上10分鐘後馬干特斯（Emiliano Marcondes）再下一城，上半場中段已領先史雲斯兩球，賓福特其後再有機會擴大紀錄，可惜射中門楣彈出。

史雲斯在下半場未見起色，加上積富頓（Jay Fulton）從後飛鏟踢中對手，球證立即以紅牌將他驅逐離場，結果賓福特力保兩球勝局，終於打破多年的附加賽魔咒，第10次挑戰升班附加賽終於收成正果，亦是74年來首度征戰英超。

賓福特由馬干特斯奠定勝局，上半場10分鐘內連下兩城。（路透社）