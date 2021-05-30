歐聯決賽｜非洲門將之光艾度亞文迪　7年間由失業大軍變冠軍功臣

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-30 10:49

車路士門將艾度亞文迪再一次幫球隊保持清白之身，在歐聯決賽擊敗曼城1：0捧盃。文迪在法丙出道，22歲時未能與球隊續約，失業一年，差點轉行，後來從馬賽的第4門將踢起，到24歲才在法乙找到正選。如今，29歲的文迪是首位贏得歐聯冠軍的非洲門將。

文迪在今屆歐聯12次為車路士把關，多達9場保持清白之身，追平單屆歐聯不失球場次最高的紀錄，並肩00/01球季華倫西亞門將簡尼沙利斯及15/16球季皇家馬德里門將基羅拿華斯。

艾度亞文迪開波初段奮力阻止史達寧的單刀埋門。（路透社）

文迪在今屆歐聯面對34次射門，撲出31球，撲救率高達91.2%。自從15/16球季以來，考慮只少面對過12次射門的門將，文迪是單屆歐聯撲救成功率最高的門將。這名去年夏天以2200萬鎊加盟的塞內加爾門將，絕對是今季車路士的最佳收購。

車路士一球力克曼城，相隔9年再度稱霸歐聯。（路透社）

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文迪在法丙的瑟堡（Cherbourg）出道，但到2014年夏天，他加入失業大軍，找不到新球會，甚至懷疑自己是否適合踢波。那年文迪22歲，他到法國地區就業服務中心登記，考慮轉行。到2015年，文迪獲推薦加入馬賽，擔任球隊的第4門將，即時後備的後備，在預備組也要做替補。

為了出場時間，文迪在2016年轉到法乙的蘭斯。時來運到，在開「咧」戰，球隊的首席門將被逐，文迪獲後備入替，之後開始得到機會。17/18球季，文迪站穩蘭斯的正選，助球隊贏法乙冠軍，所以只是3年之間，他就由法乙冠軍門將，一躍成為歐聯冠軍功臣。

18/19球季，他幫升班馬蘭斯以第8名完成法甲，踢足38場聯賽，當中14場保持清白之身。文迪在2019年夏天以400萬歐元轉到另一支法甲球隊雷恩，幫雷恩在19/20球季以第3位完成。文迪被車路士的施治相中，在2020年夏天以2200萬鎊身價來到英超，取代最高身價門將阿列沙巴拿加打正選。