U21歐國盃新星巡禮｜法國牌面最強粒粒皆星　荷蘭德國人才輩出

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-31 14:13

歐國盃前，先上演U21歐國盃淘汰賽，今日將展開8強賽事，荷蘭、法國、丹麥、德國、西班牙、克羅地亞、葡萄牙及意大利爭奪冠軍。 U21歐國盃向來是新星的搖籃，法國今屆最多矚目新星，包括被豪門哄搶的卡馬雲加，還有一對今夏即將離開RB萊比錫的中堅新星。

U21歐國盃8強將於當地時間今日（31日）展開，上線兩場有荷蘭對法國、丹麥對德國，至於下線則是西班牙對克羅地亞、葡萄牙對意大利。

【U21歐國盃淘汰賽展開，值得關注的15名新星（按圖放大）】

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論人腳，法國實力最強，後防方面，雖然有李斯特城守將韋斯利科芬拿因傷缺陣，但他們擁有RB萊比錫的中堅拍檔烏柏美卡奴及伊巴希馬干拿迪，這兩名球員之後將轉投拜仁及利物浦，前途無可限量。雷恩新星卡馬雲加主持大局，這名攻守兼備的中場已備受各大豪門青睞。法國中場還有里爾奪法甲冠軍的功臣伊干尼及保巴卡尼蘇馬爾，盛傳後者將轉投李斯特城。進攻上，法國還有里昂的艾奧亞，還有利華古遜的穆沙戴亞比。

在法國之外，德國、西班牙、葡萄牙及荷蘭4支傳統勁旅都很有競爭力；反而被寄予厚望的英格蘭就早在3月的分組賽出局。今屆U21歐國盃分開兩段時間踢，在3月底的國際賽期先踢分組賽，到季尾才踢淘汰賽。U21歐國盃決賽將於6月6日上演，不會跟歐國盃撞時間。

上屆U21歐國盃的得主是西班牙。（Getty Images）

大國腳的歐洲國家盃將於6月11日舉行，多支強隊都已經公布了26人大軍名單。

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入選西班牙24人名單的門將（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的後衛（按圖放大）：

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入選西班牙24人名單的前鋒（按圖放大）：

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入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

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入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：

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入選法國26人名單的門將（按圖放大）：

入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

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入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：

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入選比利時26人名單的門將（按圖放大）：

入選比利時26人名單的後衛（按圖放大）：

入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：

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入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：

入選德國26人名單的門將（按圖放大）：

入選德國26人名單的後衛（按圖放大）：

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入選德國26人名單的中場（按圖放大）：

入選德國26人名單的前鋒（按圖放大）：