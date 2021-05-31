【法網】大坂直美一個原因拒受訪　遭罰款卻獲支持　添姆自爆出局

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-31 19:08

法網開鑼，當代網球「三大巨頭」齊集上線，以為位處下線的「泥地王子」添姆（Dominic Thiem）將成最大得益者？原來大錯特錯。這名奧地利球手在領先兩盤下，被老將安頓查（Pablo Andujar）反勝出局，爆出今年賽事首個大冷門。 另外，女單世界排名第二的日本球手大坂直美（Osaka Naomi）晉級次圈後，未有出席賽後記者會，結果被賽會罰款1.5萬美元，隨時有可能因此而被罰停賽。

祖高域﹑拿度及費達拿「三大巨頭」，今年法網齊集上線，篤定無緣上演夢幻決賽。人稱「泥地王子」的添姆避開勁敵，本來可望成「最大贏家」，這名27歲的奧地利球手首圈面對西班牙老將安頓查。

男單夢幻決賽落空 拿度衛冕路難行 莎蓮娜爭24冠硬仗連場

現年35歲的安頓查反勝添姆，躋身第2圈。（Getty Images）

4號種子添姆在首兩盤順風順水，以局數6：4及7：5連下兩城，挾優勢進入第三盤。以為他真的能成為贏家？誰料戰至第8局，添姆在自己的發球局「吞蛋」被破，35歲的安頓查在第四盤更愈戰愈勇，兩度「破發」收復失地，盤數更追成2：2平手。早前曾擊敗費達拿的安頓查，在決勝盤保持強勢，以局數6：4再下一城，完成4個半小時的絕地反擊戰。

原以為添姆可以輕鬆躋身法網最後階段，豈料在首圈已爆冷出局。（Getty Images）

添姆出局，爆出今年法網首個大冷門，這名前兩年的決賽分子賽後坦言，這是一個沉重的打擊，「需要時間好好消化及分析」。

男單下線絕不易打，6號種子阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）亦要打足5盤，面對德國同鄉奧特（Oscar Otte），先落後兩盤下力追，最終盤數反勝3：2驚險晉級。

薩維列夫落後兩盤下反勝對手，驚險躋身次圈。（路透社）

大坂直美直落兩盤晉級 缺席記者會被罰款

女單方面，2號種子大坂直美直落兩盤擊敗羅馬尼亞的泰特（Patricia Maria Tig）晉級，賽後一個舉動卻惹上麻煩——她出線後未有現身記者會。這名球手早已事先張揚，今屆法網不會接受傳媒採訪，並公開質疑賽後記者會的安排「毫不在意運動員的心理健康」，尤其對一眾落敗球手十分不公平、是二度打擊，就像「繼續毆打已倒下來的人」，並聲言：「希望到時賽會對我的罰款，可以捐給關注心理健康的慈善機構吧！」

大坂直美輕鬆晉級，卻因缺席記者會被罰款。（Getty Images）

事實上，大滿貫的例書列明，除非球員受傷或因故未能出席記者會，否則贏家﹑輸家，甚至不戰而勝的球手，同樣是必須出席。大坂終因違反合約而被賽會罰款1.5萬美元，賽會於聲明中表示：「不論球手是贏或輸，他們亦有責任與傳媒溝通。」同時警告大坂直美，一旦她繼續違規的話，或面對更高罰款，甚至在未來大滿貫被禁賽。

儘管賽會堅持按例罰款，但大坂直美的言論一出，不少現役運動員支持其看法，就如英國短跑跑手艾莎史密夫（Dina Asher-Smith），直言媒體報道不時向運動員說三道四，製造不少壓力，並指根本沒有人站體諒運動員的立場。

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費達拿生涯紀錄（只列部分）：

費達拿過去6度澳網封王（按圖放大）：