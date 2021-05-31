歐國盃｜威爾斯公布26人大軍名單　加里夫巴利盼再演上屆4強奇蹟

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-31 16:59

威爾斯暫代主帥羅拔佩治（Robert Page）公布歐國盃26人大軍名單，加里夫巴利、艾朗藍斯、祖阿倫、賓戴維斯及軒尼斯等上屆主力俱在陣中，配合哈利威爾遜及丹尼爾占士等年輕當打的一代。 威爾斯上屆首次參加歐國盃決賽周，歷史性打入4強，創造奇蹟，今屆能否重溫舊夢？

入選威爾斯26人名單的門將（按圖放大）：

入選威爾斯26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選威爾斯26人名單的中場（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選威爾斯26人名單的前鋒（按圖放大）：

隊長加里夫巴利說：「當然想複製2016歐國盃的成功，但我們還是腳踏實地，球隊不同了，賽事也不一樣。雖然前路艱巨，但我們對自己的能力很有信心，我們會竭盡所能，盡可能取得成功。」

威爾斯5年前在歐國盃一鳴驚人，分組賽力壓英格蘭首名晉級，之後16強擊敗北愛爾蘭，到8強更加以3：1淘汰比利時，可惜於4強不敵最後得冠軍的葡萄牙。

威爾斯在今屆歐國盃被列入A組，首場會在6月12日對瑞士，之後對土耳其，最後一場分組賽將硬撼意大利。

部分歐洲強隊都公布了歐國盃最終名單：

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入選西班牙24人名單的門將（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的後衛（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的中場（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的前鋒（按圖放大）：

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入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

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入選法國26人名單的門將（按圖放大）：

入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

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入選比利時26人名單的門將（按圖放大）：

入選比利時26人名單的後衛（按圖放大）：

入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：

入選德國26人名單的門將（按圖放大）：

入選德國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選德國26人名單的中場（按圖放大）：

入選德國26人名單的前鋒（按圖放大）：