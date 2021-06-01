【足球轉會】阿古路與美斯合體不是夢　投巴塞勢組超強鋒線

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-01 10:05

兩日前，阿根廷尖刀阿古路失落歐聯冠軍，頭耷耷眼濕濕；兩日後，阿古路披上紅藍直間球衣，在魯營球場開懷大笑，正式成為巴塞隆拿的一員，勢與好兄弟美斯並肩作戰。

上周末的歐聯決賽，正是阿古路（Sergio Aguero）在曼城的告別戰，可惜得到不完美的結局，終於不敵車路士，未能一圓當日稱霸歐聯的承諾，阿古路顯得十分傷心，留憾離開藍月亮。

阿古路以淚水告別曼城傳奇生涯 昔日承諾終無法兌現

阿古路與歐聯獎盃擦身而過，難道這就是他與歐聯的最接近的一次？（路透社）

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英超煞科戰後，哥迪奧拿已「劇透」阿古路十分接近加盟巴塞。當歐聯決賽結束後，外媒透露阿古路直接從葡萄牙飛往西班牙，終在香港時間周一（31日）晚上公布正式加盟巴塞隆拿，並簽約兩年，相隔10年後再戰西甲。

阿古路以巴塞球員亮相魯營球場。（Getty Images）

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阿古路笑容滿臉，首度以巴塞球員身份踏足魯營球場，將於周三（2日）踏入33歲的他，表示加盟巴塞是生涯一大進步，並希望助球隊贏得錦標，「巴塞隆拿是世界上最佳的球會，使我的足球生涯升上另一層次，我感到非常高興，希望可以協助球隊贏得錦標而回。」

阿古路來投，意味來季大有可能與「老死」美斯齊齊披上巴塞球衣攻堅，他直言十分期待與好兄弟同場作賽，「我當然希望與美斯在巴塞合作，但關乎他與球會的決定，我認為他留隊的機會甚高，我們將努力為球隊爭取佳績。」

阿古路與美斯在國家隊合作多年，如今終有望效力同一間球會。（資料圖片／Getty Images）

【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）

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倘若美斯決定留隊，將會是二人首度效力同一間球會。巴塞勢組超強的攻擊組合，除了美斯及阿古路二人外，加上基沙文﹑奧士文尼迪比利及安素法迪等球員。此外，里昂翼鋒迪比多次傳出加盟，隨時合組全新的「MAD」組合，以恐怖鋒線衝擊重奪西甲錦標。

來季巴塞勢組豪華進攻組合：

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