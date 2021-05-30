歐聯決賽︱阿古路以淚水告別曼城傳奇生涯　昔日承諾終無法兌現

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-30 08:58

「我會留隊直至曼城贏得歐聯冠軍！」阿古路在2014年曾經許下這承諾，以為離隊前一刻終可達成目標，可惜只差一步，「藍月亮」在歐聯決賽一球飲恨不敵車路士。 完場哨子聲一響，阿古路非常失落，低頭掩面抹去眼淚，未能以期待已久的歐聯冠軍為十載的曼城生涯劃上完美句號。

曼城首度殺入歐聯決賽，力爭締造歷史，稱霸歐洲，與車路士合演全英對決，戰況卻不似預期。哥迪奧拿排出無防中怪陣，車路士佔盡上風之下，夏維斯上半場末段一箭定江山，一手毀掉「藍月亮」和阿古路的奪冠美夢。

歐聯決賽｜車路士挫曼城二度封王 7000萬鎊先生奠勝 迪布尼傷出

隊長迪布尼因傷退下火線，最終曼城一球飲恨失冠。（路透社）

曼城希望稱霸歐洲已是公開的秘密，效力球隊十載的阿古路，與球隊有相同目標。這名32歲的阿根廷前鋒離隊在即，當然希望以歐聯錦標結束曼城生涯。阿古路今仗下半場入替，惟今次未能以入球為曼城平反敗局，最終遺憾收場。

阿古路後備入替卻顆粒無收，未能助球隊平反敗局。（路透社）

曼城傳奇生涯遺憾落幕

完場哨子聲一響，阿古路與曼城的歐聯夢幻滅，這名阿根廷尖刀顯得相當失落，呆站在場中，眼泛淚光，數度雙手掩面順手抹去眼淚。

在這場曼城生涯最後一戰，不論隊友或對手紛紛上前安慰，當他走上頒獎台領獎時，經過歐聯獎盃的一刻再次垂下頭，黯然神傷。

直播畫面拍下紅着雙眼的阿古路。（Twitter）

阿古路謝幕戰梅開二度 破紀錄完美告別主場球迷

阿古路在英超謝幕戰梅開二度，有一個圓滿結局，可惜他的歐聯夢依然未了。阿古路曾經在2014年說過「我會留在曼城直至球隊贏得歐聯冠軍為止」，如今決賽飲恨，離隊在即的阿古路，已無法履行昔日承諾，以球員身份帶領藍月亮登上歐洲之巔。

阿古路與歐聯獎盃擦身而過，難道這就是他與歐聯的最接近的一次？（路透社）

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似曾相識的一幕

大家有沒有覺得，阿古路的失落，感覺似曾相識？阿古路球員生涯捧盃無數，偏偏在最重要的兩次冠軍戰——2014世界盃決賽和今次的歐聯決賽，均是落敗而回。

2014世界盃決賽後，阿古路雙手叉腰，紅着雙眼站在綠茵場無語問蒼天。想不到雷同一幕，7年後在歐聯決賽後再度上演。

2014世界盃決賽後，阿古路雙手叉腰，紅着雙眼站在綠茵場無語問蒼天。（Getty Images）

歐聯決賽新丁只得一隊能封王

翻查多年往績，過往10支首度打入決賽的球隊，只有一隊順利封王，證明要捧盃都需要「交學費」。今場敗仗已經是哥迪奧拿今季第3次不敵杜慈，亦是哥帥生涯首度在歐聯決賽中落敗。

成王敗寇，哥迪奧拿難掩失冠的失望，賽後依然盛讚球隊的表現，只是對手車路士發揮同樣出色，「今季是個出色的球季，美中不足是今仗落敗，球隊首度在歐聯決賽亮相，我們已踢得十分好，若果再有機會出戰決賽的話，我們要有更好的準備。」

哥迪奧拿首度在歐聯決賽落敗，未能為曼城奪得首度稱霸歐洲賽。（路透社）

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