【法網】費達拿回歸大滿貫輕鬆過關　莎蓮娜獻24年來第一次

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-01 13:03

瑞士天王費達拿回歸大滿貫賽場，法網首圈輕取伊斯杜明晉級，取得16個月來首場大滿貫勝仗。 另一名老將莎蓮娜威廉絲輕取貝古晉級，想不到「細威」征戰大滿貫24個年頭，今仗竟然遇上第一次。

39歲的費達拿（Roger Federer）上年兩度接受膝部手術，久休後今年復出，相隔一年再戰法網。首圈遇上烏茲別克的伊斯杜明（Denis Istomin），16個月後再戰大滿貫的「費天王」，今仗入局非常快，開賽首局已打破對手的發球局，及後未遇上太大阻力，最終以局數6：2﹑6：4及6：3取勝，僅花93分鐘輕取對手晉級。

相隔一年後，費達拿再度出戰法網。（Getty Images）

費達拿早在兩星期前的日內瓦公開賽中，首場爆冷不敵安頓查（Pablo Andujar）出局，狀態成疑，今仗表現大相逕庭，全因已重拾比賽節奏，「我在今場的狀態相當不錯，我在早前日內瓦的賽事中，完全找不到比賽節奏。今仗卻是另一回事，我比早前更適應場上的一切，就如毛巾的位置及發球時間等，使我更有信心。」

法網一向不是費達拿最擅長的賽場，他只是希望保持健康，打得一場得一場，盡力地走到最遠，下圈將與另一冠軍級人馬施歷（Marin Cilic）交手。

與東京奧運距離不足兩個月，包括「費天王」在內仍然未知會否出戰，「我當然希望打奧運，但疫情至今依然充滿變數，我必須考慮自己﹑家人﹑團隊及其他人的安全着想，未來幾星期或下個月再作決定。」

費達拿首場贏得輕鬆，直落三盤闖入次圈。（Getty Images）

👇法網次日焦點戰果👇：

女單方面，力爭個人職業生涯第24個大滿貫錦標的莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），首圈與羅馬尼亞球手貝古（Irina-Camelia Begu）力戰過百分鐘，結果直落兩盤淘汰對手晉級。

自1998年起，「細威」至今已出戰大滿貫第24年，竟然也會遇上第一次。今年法網賽事稍稍調整時間表，首度舉辦夜賽，而首戰由莎蓮娜打頭陣。今仗在當地時間晚上9點開打，細威直言這個想法十分過癮，「法網首次夜戰，我更是其中一分子，這是一個十分有趣的想法，同時十分享受。」

莎蓮娜首場夜戰旗開得勝，淘汰貝古躋身次圈。（Getty Images）

2號種子大坂直美因為故意缺席記者會，引起軒然大波，這名日本球手早前宣布退出今年賽事，莎蓮娜對後輩甚感同情，更希望給直美一個擁抱安慰她，「我曾經也有相似的遭遇，而各人處理的手法也有不同，所以我們應該給予她一點空間，讓她好好處理自己的情緒。」

大坂直美突宣布退賽 缺席記者會惹爭議 名宿齊聲援

莎蓮娜得知大坂直美退賽後，希望給予對方一個擁抱。（資料圖片／Getty Images）

費達拿生涯紀錄（只列部分）：

費達拿過去6度澳網封王（按圖放大）：