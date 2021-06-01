【法網】大坂直美突宣布退賽　缺席記者會惹爭議　名宿齊聲援

撰文： 羅堃怡 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-01 08:18

日本女子網球手大坂直美，今(1日)在社交媒體宣布，將退出法國網球公開賽。大坂直美指為了賽事、其他球手及她本人，退出賽事是目前最合適的做法，令各界焦點可以重新放在賽事上。

大坂直美Twitter。(網上截圖)

23 歲的大坂直美在 Twitter 上說︰「這不是我幾天前發帖時想像或打算的情況」(This isn't a situation I ever imagined or intended when I posted a few days ago.)，她認為現在對於比賽、其他球員和她的幸福來說，最好的事情就是她退出，這樣每個人都可以重新專注於巴黎正在進行的網球比賽。(I think now the best thing for the tournament, the other players and my well-being is that I withdraw so that everyone can get back to focusing on the tennis going on in Paris.)她說：「我從不想分心，我承認我的時機並不理想，我的信息本來可以更清晰。」(I never wanted to be a distraction and I accept that my timing was not ideal and my message could have been clearer.)

大坂直美一個原因拒受訪 遭罰款卻獲支持 添姆自爆出局

大坂直美因缺席記者會被罰款。（Getty Images）

大坂直美日前在女單首圈淘汰羅馬尼亞球手泰特後，因為拒絕出席記者會，被罰款15000美元，並被警告如果再犯，可能被取消參加法網和未來的大滿貫賽事資格。

今屆賽事2號種子的她，早已揚言不會參加新聞發布會，並公開質疑賽後記者會的安排「毫不在意運動員的心理健康」，尤其對一眾落敗球手十分不公平、是二度打擊，就像「繼續毆打已倒下來的人」，並聲言：「希望到時賽會對我的罰款，可以捐給關注心理健康的慈善機構吧！」

名宿齊聲撐直美 「先照顧好身體」

大坂直美突然退賽，她的決定獲得名宿們的支持，娜華蒂露娃表示心理健康的重要性遠比於出席記者會與否，「她（大坂直美）退賽是個令人傷心的消息，希望她早日康復，心理健康對運動員一樣重要，比起出席記者會重要得多。」另一網球傳奇金夫人（Billie Jean King）同樣聲援直美，直言需要十分大的勇氣才可揭露自己受情緒問題困擾，現時她需要更多時間及空間。

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費達拿生涯紀錄（只列部分）：

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