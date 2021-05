【法網】大坂直美突宣布退賽　缺席記者會惹爭議　名宿齊聲援

撰文: 羅堃怡 趙子晉 最後更新日期: 2021-06-01 08:18

日本女子網球手大坂直美,今(1日)在社交媒體宣布,將退出法國網球公開賽。大坂直美指為了賽事、其他球手及她本人,退出賽事是目前最合適的做法,令各界焦點可以重新放在賽事上。

大坂直美Twitter。(網上截圖)

23 歲的大坂直美在 Twitter 上說︰「這不是我幾天前發帖時想像或打算的情況」(This isn't a situation I ever imagined or intended when I posted a few days ago.),她認為現在對於比賽、其他球員和她的幸福來說,最好的事情就是她退出,這樣每個人都可以重新專注於巴黎正在進行的網球比賽。(I think now the best thing for the tournament, the other players and my well-being is that I withdraw so that everyone can get back to focusing on the tennis going on in Paris.)她說:「我從不想分心,我承認我的時機並不理想,我的信息本來可以更清晰。」(I never wanted to be a distraction and I accept that my timing was not ideal and my message could have been clearer.)

大坂直美因缺席記者會被罰款。(Getty Images)

大坂直美日前在女單首圈淘汰羅馬尼亞球手泰特後,因為拒絕出席記者會,被罰款15000美元,並被警告如果再犯,可能被取消參加法網和未來的大滿貫賽事資格。

今屆賽事2號種子的她,早已揚言不會參加新聞發布會,並公開質疑賽後記者會的安排「毫不在意運動員的心理健康」,尤其對一眾落敗球手十分不公平、是二度打擊,就像「繼續毆打已倒下來的人」,並聲言:「希望到時賽會對我的罰款,可以捐給關注心理健康的慈善機構吧!」

名宿齊聲撐直美 「先照顧好身體」

大坂直美突然退賽,她的決定獲得名宿們的支持,娜華蒂露娃表示心理健康的重要性遠比於出席記者會與否,「她(大坂直美)退賽是個令人傷心的消息,希望她早日康復,心理健康對運動員一樣重要,比起出席記者會重要得多。」另一網球傳奇金夫人(Billie Jean King)同樣聲援直美,直言需要十分大的勇氣才可揭露自己受情緒問題困擾,現時她需要更多時間及空間。

