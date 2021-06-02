英格蘭決選歐國盃26人名單　「連美斯」落選　4名右閘全數入圍

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-02 08:52

英格蘭昨日（1日）公布參加歐洲國家盃決賽周的最後26人大軍名單，曼聯小將格連活特因傷退隊，與門將蘭斯達爾、後衛賓葛菲特、賓韋特、中場禾特普斯、連格以及前鋒奧尼屈堅斯一同落選。較令人意外的是，在初選名單的4名右閘球員全數入圍。

英格蘭領隊修夫基表示，今屆歐國盃目標至少要入4強。當有記者問到，如果入不到4強是否失敗，修夫基說：「對的，可能是。我們一方面要腳踏實地，另一方面都要對自己有期望。如果問我們是否準備好贏冠軍？我們已經入過兩次4強，所以都想盡力再進一步。」

英格蘭在1968年歐國盃獲得季軍，而在1996年那屆亦入過4強。在修夫基執教下，英格蘭在重要賽事都兩次入過4強，分別是2018年世界盃以及2019年的歐國聯。

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

在33人初選名單中，有4位正宗的後衛，分別是曼城的基爾獲加、馬德里體育的捷比亞、車路士的列斯占士及利物浦的阿歷山大阿諾特，如今4人悉數入選26人決賽名單。修夫基解釋：「我們有4位球員，他們球會都踢右閘。他們是英格蘭26名最佳球員之一，所以他們在陣容之中。如果我能夠挑選5到6名右閘的話，我都會這樣做。」

「我們這套陣容是用來踢9場比賽（2場友賽以及最多7場歐國盃），我們陣中已經有傷兵。我們需要一些多功能以及能夠理解不同戰術的專業球員，很幸運地，無論是老將，還是年輕人，我們都有這方面的人才。」

修夫基在公布初選名單時，都有解釋到這4名後衛可勝任不同位置，基爾獲加可以兼任右中堅，捷比亞可以踢左路，列斯占士也能勝任右中堅，而阿歷山大阿諾特可踢中場。

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

26人名單之中，中堅哈利馬古尼季尾足踝受傷，到歐霸盃決賽亦未能復出，至於中場佐敦軒達臣自2月起鼠蹊受傷，到季尾才復操，兩人都未必趕及首戰復出。修夫基說：「他們有豐富的經驗，我覺得值得帶他們一起去，尤其是我們現在可以選26人。」

「馬古尼及軒達臣都需要加把勁，才能為我們候命，但他們都有可能趕及在歐國盃上陣。軒達臣擁有領袖才華，能名影響他人，尤其對年輕球員。大會准許我選26人，他們兩人入選也是順利成章。」

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

下半季由曼聯外借到韋斯咸的連格落選，但修夫基表示連格會在對奧地利的友賽踢正選，他說：「連格在韋斯咸時有好表現，他過往踢國家隊的發揮亦佳。我們完全信任他的踢法，他是個可信又出色的球員。他將會在明天（今天）的友賽正選，因為查頓辛祖生病，還有很多球員未能候命。他值得有個機會去證明我是錯的。」

英格蘭在當地時間今晚會友賽奧地利，但曼城、車路士及曼聯的球員剛踢完歐聯及歐霸盃決賽，暫時尚未可候命。

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

今次英格蘭的大軍平均年齡只有25歲3個月，十分年輕，當中包括17歲多蒙特中場祖迪比寧咸，他會是僅次於2006年世界盃的禾確特，成為史上第二年輕參加大賽的英格蘭球員。

修夫基強調，比寧咸並非純粹去歐國盃見識見識，這名小將有力貢獻球隊。他說：「經過幾日的訓練，我見到這名17歲球員渴望與一班成年球員競爭，他不但擁有技術，而且已經具競爭力及心理質素，他是個令人十分期待的球員。他會是我們的重要一員，我們不是只帶他去累積經驗。」

在歐國盃前，英格蘭會先踢兩場友誼賽，先後對奧地利及羅馬尼亞。英格蘭在歐國盃被編入D組，3場分組賽都會在溫布萊球場舉行，他們首輪會硬撼克羅地亞，之後上演英國打吡戰對蘇格蘭，而最後一場分組賽就要鬥捷克。

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入選西班牙24人名單的門將（按圖放大）：

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入選西班牙24人名單的前鋒（按圖放大）：

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入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

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入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

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入選比利時26人名單的門將（按圖放大）：

入選比利時26人名單的後衛（按圖放大）：

入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：

入選德國26人名單的門將（按圖放大）：

入選德國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選德國26人名單的中場（按圖放大）：

入選德國26人名單的前鋒（按圖放大）：