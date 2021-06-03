【足球】賓施馬相隔5年半再披法國球衣　回歸首仗與入球擦身而過

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-03 10:49

法國尖刀賓施馬闊別5年半，再度入選歐國盃大軍名單。這名33歲的前鋒，相隔2064日再一次披上國家隊球衣，出戰與威爾斯的熱身賽。 賓施馬今仗有機會以入球慶祝回歸國家隊，全場分別12碼宴客及中柱，無阻球隊以3球輕取威爾斯，旗開得勝。

賓施馬早年被捲入隊友華布拿遭性愛片段勒索的案件，自此被打入「冷宮」，自2015年10月未曾代表法國國家隊出戰。即使賓施馬被國家隊「放棄」，近年在皇馬的表現依然出色，連續3季攻入20個聯賽入球或以上，法國主帥迪甘斯終於回心轉意，決定重召賓施馬入伍，他坦言有驚喜，十分高興可以再披法國的球衣。

賓施馬闊別6年重返國家隊 法國以最強鋒線爭標

賓施馬對上一次代表法國是2015年10月，當時在亞美尼亞身上梅開二度，當時艾拉﹑沙格拿及馬度迪等老將仍在陣中。如今相隔5年半重新入選國家隊，賓施馬已榮升「大師兄」，身邊已換上麥巴比及甘佩比等新晉國腳，攜手出戰與威爾斯的友賽。

33歲的賓施馬今仗為對手製造不少麻煩，基沙文罰球傳中，門前一輪混戰，賓施馬近門起腳逼使尼高威廉斯（Neco Williams）以手擋出皮球，球證吹罰12碼兼出示紅牌。賓施馬親自操刀12碼，威爾斯門將丹尼禾特（Danny Ward）單手撲出。賓施馬在下半場繼續努力地爭取入球，末段心口一控一射惟中柱彈出，奧士文尼迪比利「執雞」錦上添花，賓施馬未能以入球慶祝回歸國家隊。

國際賽舞台再次亮相，即使與入球擦身而過，賓施馬依然滿意，「感覺十分良好，代表國家隊出戰依然是一種榮耀，我在場上以表現表達我對代表國家隊的欲望。」

入球與否，對法國隊主教練迪甘斯而言，並非最重要，重點是賓施馬再披法國球衣，「賓施馬再度為國出戰，是他與球隊的重要時刻，若在今仗有進賬固然好，他在陣已有另一意義。」

縱然賓施馬12碼宴客又中柱，法國入球依然無難度，由麥巴比先開紀錄，加上基沙文及迪比利下半場各建一功，結果以3球輕取威爾斯。

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

入選法國26人名單的門將（按圖放大）：

入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：