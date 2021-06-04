【法網】費達拿力戰晉級　拿度贏波賀35歲生日　一姐芭迪傷出

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-04 09:17

網球「三大巨頭」在周四（3日）的法網中齊齊亮相，「壽星仔」拿度輕鬆過關，以勝仗慶祝35歲的生日；費達拿與祖高域同樣晉級，躋身第三圈。 女單方面，「一姐」芭迪因為臂部受傷，無奈退出今年賽事。

法網第5日賽事，「費天王」與施歷（Marin Cilic）交手，首盤以局數6：2先拔頭籌，及後施歷以相同局數追成平手，二人在第三盤爭持激烈，互破發球局後戰至「Tie Break」，費達拿以細分7：4拿下關鍵一盤。費天王領先下打得更有信心，以局數6：2再下一城，力戰2小時35分鐘擊敗對手，將與高柏（Dominik Koepfer）爭晉級。

費達拿回歸大滿貫輕鬆過關 莎蓮娜獻24年來第一次

費達拿因毛巾問題而與施歷發生小插曲。（Getty Images）

今年休息較多的費達拿，賽後坦言被自己的表現「嚇一跳」，「我頗為喜出望外，我想不到自己的表現及體能可以維持至比賽末段，加上發球依然穩定，感覺非常好。

費天王如今再過一關，會否以爭奪為目標？他直言從沒有這個想法，但意志比早前更加堅定，「我依然認為自己沒有辦法躋身最後階段，或在8強擊敗祖高域，經過這兩圈賽事我對自己更有信心，意志更加堅定，繼續盡力而戰。」

費達拿對今仗的表現喜出望外，發球亦保持穩定發揮。（路透社）

👇法網第5日焦點賽果：👇

+ 3 + 3 + 3

同日出戰的「壽星仔」﹑35歲正日生日的拿度，與另一老將加斯基特（Richard Gasquet）碰頭，並未遇上太大阻力，「泥地王」以直落三盤淘汰對手，繼續向第21個大滿貫錦標進發。

拿度接受賽後訪問時，主持人為他準備了虛擬的生日蛋糕，「泥地王」笑言不要慶祝，並表示希望自己年輕10年，而非35歲，但他對今時今日依然處於高水平感到十分滿足。另外，「一哥」祖高域同樣直落三盤輕取古華斯（Pablo Cuevas）晉級。

拿度以勝仗慶祝自己35歲生日。（Getty Images）

女單方面，「一姐」芭迪（Ashleigh Barty）次圈面對連妮（Magda Linette），戰至第二盤因為左臀的傷患，宣布退賽，無緣爭逐生涯首個法網錦標，芭迪當然心有不甘，「我十分滿意泥地賽季的表現，如今這樣結束，十分傷心及失望。」

芭迪需要軍醫為她治理傷勢，及後未能完成賽事。（Getty Images）

費達拿生涯紀錄（只列部分）：

費達拿過去6度澳網封王（按圖放大）：