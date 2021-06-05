歐國盃｜意大利4蛋贈捷克　擺脫老氣橫秋死守格　今屆最大黑馬？

撰文： 陳智深 最後更新日期： 2021-06-05 13:13

意大利在歐洲國家盃前最後一場熱身賽，憑恩莫比尼及恩斯治尼分別一傳一射，以4：0大炒捷克，更創下各項賽事8連勝兼0失球的隊史紀錄。

恩莫比尼於23分鐘為主場的意大利先拔頭籌，亦是他個人第13個國際賽入球。42分鐘，尼高路巴列拿接應佐真奴費路傳送後殺入禁區施射，皮球省中對方球員入網，完半場意大利領先2：0。

恩莫比尼和恩斯治尼表現突出：

換邊後，恩莫比尼於66分鐘交出助攻，30歲「壽星仔」恩斯治尼順利破網，意軍領前至3：0。7分鐘後，恩斯治尼亦助攻予杜文尼高貝拉迪，後者不負所托在禁區內射入，協助意大利以4：0大勝一場。

意大利連續27場不敗，信心十足。（Getty Images）

意大利領隊文仙尼賽後表示：「我們表現很好，心態正確，捷克是好球隊，但我們完全將對手比下去，現時球隊仍然年輕，尚有很多地方可以改善，但最後一場熱身賽踢出如此表現，對於歐國盃影響正面。意大利是進攻型球隊，但需要防守時亦都好穩陣，攻守平衡相當重要。」

文仙尼接手掌管國家隊後，球隊年輕化，開始漸見成果。（Getty Images）

由文仙尼領軍的意大利，對上一次輸波已經是2018年9月對葡萄牙，自此起已經錄27場不敗，並且是隊史首次連贏8場並0失球，而在近8場比賽中，意大利共射入了25球。以往守強於攻、以老將為主導的情況，在文仙尼麾下的意大利似乎不復見，若能把握機會，「藍軍」會否成為今屆歐國盃賽事的最大黑馬？

意大利有力成為今屆最大黑馬。（Getty Images）

本屆歐洲國家盃揭幕戰正是由意大利領銜，本港時間6月11日深夜會在羅馬主場迎戰土耳其，同組對手還有瑞士和威爾斯。捷克則會在下周二友賽阿爾巴尼亞作最後拍跳，6月14日在歐國盃D組首輪對蘇格蘭，同組對手還有英格蘭和克羅地亞。

A組：意大利26人大軍名單 以老帶新 闊別大賽5年力求重振雄風

入選意大利26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選意大利26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

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入選意大利26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

入選意大利26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

歐國盃A組分組賽賽程：

第一輪： 11/06（五） 深夜3：00 土耳其 VS 意大利 12/06（六） 晚上9：00 威爾斯 VS 瑞士

第二輪： 16/06（三） 深夜0：00 土耳其 VS 威爾斯 16/06（三） 深夜3：00 意大利 VS 瑞士

第三輪： 20/06（日） 深夜0：00 意大利 VS 威爾斯 20/06（日） 深夜0：00 瑞士 VS 土耳其

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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