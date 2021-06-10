歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組　法德葡三熱門為出線爭崩頭

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-10 18:33

法國、葡萄牙和德國三支熱門球隊在F組硬撼，令此組成為今屆歐國盃的「死亡之組」。上屆決賽組合兼奪標大熱法國與葡萄牙陣容齊齊「升呢」，加上湯馬士梅拿回歸的德國，爭出線已必定有一番龍爭虎鬥，無奈跌入三大強隊之中的匈牙利，或許成為列強兵家必爭之地。

歐國盃F組分組賽賽程：

第一輪： 15/06（二） 深夜0：00 匈牙利 VS 葡萄牙 15/06（二） 深夜3：00 法國 VS 德國

第二輪： 19/06（六） 晚上9：00 匈牙利 VS 法國 19/06（六） 深夜0：00 葡萄牙 VS 德國

第三輪： 23/06（三） 深夜3：00 德國 VS 匈牙利 23/06（三） 深夜3：00 葡萄牙 VS 法國

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

法國：無敵陣容成奪標大熱門

世界排名：第2位 外圍賽成績：H組首名（10戰8勝1和1負） 教練：迪甘斯 主力球員：基利安麥巴比﹑賓施馬﹑尼高路簡迪

法國上屆決賽飲恨不敵葡萄牙，屈居亞軍，及後俄羅斯世界盃奪冠而回，3年後以相同骨幹力爭再度稱霸歐洲。

法國隊陣容強大，主帥迪甘斯相隔6年再選賓施馬入伍，前場齊集老、中、青三代球員，要個人突破有基利安麥巴比，要配合隊友有基奧特及賓施馬，加上基沙文，這個組合可以配合迪甘斯的不同戰術。

賓施馬回歸法國隊，配合麥巴比及基沙文等猛將攻堅。（Getty Images）

中後場同樣星光熠熠，季尾愈戰愈勇的尼高路簡迪，中場夥拍普巴，二人攻守兼備；防線方面由隊長洛里斯率領，華拉尼與甘佩比扼守中路，這個豪華陣容難怪被視為爭標大熱。

賓施馬闊別6年重返國家隊 法國以最強鋒線爭標

簡迪在國家隊的地位同樣舉足輕重。（Getty Images）

入選法國26人名單的門將（按圖放大）：

入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

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入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：

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C朗領葡萄牙奪得歐國盃，5年後已換上不少新血。（資料圖片／Getty Images）

葡萄牙：C朗夥新貴力爭衛冕

世界排名：第5位 外圍賽成績：B組次名（8戰5勝2和1負） 教練：費蘭度山度士 主力球員：C朗拿度﹑般奴費南迪斯﹑魯賓戴亞斯

歐國盃F組將重演上屆決賽的翻版戲碼，衛冕之師葡萄牙的陣容同樣升級，被視為最弱一環的防線，如今有曼城大將魯賓戴亞斯鎮守，配合老大哥比比，組成一對經驗與活力並重的中路拍檔。

C朗拿度領葡萄牙力爭衛冕。（Getty Images）

前線當然有大佬C朗拿度，他後面有曼聯「大腦」般奴費南迪斯坐鎮，配合貝拿度施華及迪奧高祖達等英超精兵，這支葡萄牙的戰力，說得上是較上一屆奪標時更上層樓。

C朗領「升呢」葡萄牙爭衛冕 戴亞斯登英超即膺足球先生

翻查過去多年往績，歐國盃開辦60年來僅得西班牙曾經在2008年及2012年連續兩屆封王，是史上唯一能夠成功衛冕的球隊，對葡萄牙而言衛冕並不簡單。

首度出戰歐國盃的般奴費南迪斯，已經是球隊的主力球員。（路透社）

入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：

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德國國家隊。（Getty Images）

德國：路維的最後探戈

世界排名：第12位 外圍賽成績：C組首名（8戰7勝1負） 教練：路維 主力球員：湯馬士梅拿﹑根度簡﹑紐亞

德國隊過去兩屆皆殺入4強，主教練路維今次重召湯馬士梅拿及曉姆斯兩名老將，配合夏維斯﹑迪姆華拿及基拿比等新一代。路維直言希望二人的經驗在場上能夠發揮作用，正如早前熱身賽對丹麥時，梅拿在前場領導一眾師弟，力爭在死亡F組脫穎而出再衝擊錦標。

湯馬士梅拿回歸國家隊即有進賬。（Getty Images）

路維將在今屆賽事後離任，並由菲力克接任，結束15年的德國主帥生涯，他當然希望有個完美結局。路維坦言在訓練營後，球隊狀態仍然有待提升。

路維今屆將會是最後一次領德國國家隊出戰大賽。（Getty Images）

入選德國26人名單的門將（按圖放大）：

入選德國26人名單的後衛（按圖放大）：

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入選德國26人名單的中場（按圖放大）：

入選德國26人名單的前鋒（按圖放大）：

匈牙利：萊比錫兩將望創奇蹟

世界排名：第37位 外圍賽成績：E組第四名（8戰4勝4負） 教練：馬高羅斯 主力球員：韋利柯賓﹑古拉施斯﹑路蘭沙拉爾

匈牙利或許是24支決賽周球隊中最不幸的一隊，幾經辛苦在附加賽殺敗保加利亞及冰島，連續兩屆征戰歐國盃，卻被編入最難踢的死亡F組，可謂凶多吉少，勢成法國、葡萄牙和德國三大強隊的獵殺對象。

蘇保斯拉爾因傷未能出戰歐國盃。（資料圖片／Getty Images）

效力RB萊比錫的蘇保斯拉爾（Dominik SZOBOSZLAI），被視為匈牙利一顆觸目的新星，惟因大腿受傷而緣盡歐國盃，唯有全靠其餘兩名萊比錫的師兄撐住球隊。門將古拉施斯（Peter GULACSI）及中堅韋利柯賓（Willi Orban）將為匈牙利守住後方，希望在死亡之組創造奇蹟，突圍而出。

歐洲盃各組分析：

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歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱 北馬其頓首戰大賽不容忽視

歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利 與同組球隊甚有淵源

歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊