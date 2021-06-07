【F1阿塞拜疆站】佩雷斯戲劇性奪分站冠軍　一個原因致末段大混戰

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-07 14:24

F1上一站摩納哥站，不少車迷高叫悶戰一場；兩星期後，同樣是街道賽，巴庫街頭上演的阿塞拜疆站卻精彩絕倫。 戰至末段，原本領先的韋斯達賓突然失控撞牆，賽會出示紅旗並需要重新起步，咸美頓竟然在起步時失誤衝出賽道範圍，錯失反超前的良機，最終由新加盟紅牛的佩雷斯贏得戲劇性的冠軍。

戰畢摩納哥站後，今個比賽周末移師阿塞拜疆再戰街道賽。周六（5日）上演的排位賽意外頻生，3節排位﹑4度出示紅旗﹑5名車手炒車，最終法拉利的陸克萊連續兩站排頭位。

法拉利戰力不及尾隨的平治及紅牛，即使陸克萊排頭位起步，早段已交出領先位置並跌出三甲。咸美頓及後取得領先位置，兩架紅牛戰車緊隨其後，戰況在進入維修站後起變化，「咸爵爺」換胎後離開時受阻，最終被韋斯達賓及佩雷斯換胎後爬頭。佩雷斯充當「韋少」的護法，擋在咸美頓前方，使對方難越雷池半步。

佩雷斯今站大部分時間充當韋斯達賓的護法，一直擋住咸美頓的來襲。（Getty Images）

賽事戰至中段，Aston Martin車隊的史杜爾（Lance Stroll）在大直路突然爆胎失控撞牆，需要出動安全車，咸美頓再有機會挑戰前方的兩架紅牛，「韋少」在重開後繼續領放，佩雷斯依然頂得住，3架車維持相同的排位。

史杜爾中段爆胎炒車，成為今仗的轉捩點。（Getty Images）

史杜爾爆胎再炒車，增添了輪胎的不確定性，結果一語成讖，受害者更是領先的韋斯達賓。戰至46圈，「韋少」在起終點大直路以高速炒車，險象環生，賽會出動安全車後，決定出示紅旗中止賽事，最後兩圈賽事將重新起步。

韋斯達賓戰至末段意外炒車，氣憤得不禁落車怒踢輪胎。（路透社）

韋斯達賓錯失再度奪冠的大好機會，離開戰車後忍不住情緒怒踢輪胎，返回車房時依然怒氣沖沖，對他爭奪全年總冠軍是絕大的打擊。今站大部分時間「護送」韋斯達賓的佩雷斯，最後階段肩負起力保分站冠軍的責任。

賽事再度在起點起步，五盞紅燈一熄，「咸爵爺」比佩雷斯起步更快，入彎時佔了先機，卻因速度太高直接衝出賽道範圍外，由第2位直接跌出有分位置，最終佩雷斯力保首名衝線，華迪爾登上亞軍位置，隨後的加斯利與陸克萊埋身肉搏，最終由艾法托利 車手取得最後一枝香檳，頒獎台上3名車手「清一色」與紅牛有關。

與紅牛有關係的車手包辦今站頒獎台。（Getty Images）

紅牛新歡舊愛包辦頒獎台：

爭標勁敵退賽，紅旗前穩居第2位的咸美頓，大有機會奪回車手榜的領先位置，卻因為一個罕有失誤，與「韋少」齊上齊落。「咸爵爺」賽後透露失誤原因，與他的煞車系統有關，「重新起步時，戰車的煞車系統失靈，我不知何時碰到軚盤上的煞車掣，並關掉煞車系統。」

咸美頓重新起步時因為一個離奇失誤而衝出賽道。（Getty Images）

阿塞拜疆站前10位：

+ 4 + 4 + 4

史杜爾與韋斯達賓的戰車先後在大直路先後爆胎炒車，當時使用的白胎已行走超過30個圈，紅牛方面表示輪胎在沒有先兆下爆胎，引起對輪胎安全的疑問，賽會最終決定讓所有戰車在紅旗時更換輪胎，以免發生相同意外。

兩次炒車的主因矛頭直指輪胎供應商派拉利（Pirelli），他們的高層事後辯稱，與輪胎的構造無關，或許是賽道上的碎片或其他路面狀況引致意外發生。

阿塞拜疆站後車手榜形勢：

F1今季暫定賽程（按圖放大）：