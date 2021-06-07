歐國盃｜英格蘭最新26人名單連號碼　賓韋特入選頂阿歷山大阿諾特

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-07 17:47

英格蘭公布23歲的白禮頓後衛賓韋特頂替受傷的阿歷山大阿諾特，入選最後26人歐洲國家盃大軍名單。賓韋特經歷神奇的兩星期，由最初首次入選大國腳，到落選最後名單，之後首嘗國際賽披甲，最終在歐國盃開波前4日，他又獲補選入伍，將首次出戰大賽。

阿歷山大阿諾特在上周三對奧地利的友賽受傷，退出歐國盃大軍，最初英軍主帥指周日友賽羅馬尼亞後將公布替補人選，最後英格蘭足總在今日（7日）宣布由賓韋特入選，他將穿上22號球衣出戰歐國盃。

【賓韋特由英乙踢上英超再變大國腳】

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賓韋特在5月25日才首嘗入選大國腳的滋味，被列入33人歐國盃的英格蘭初選名單，但到6月1日，他就被剔除名單以外。不過，在上周三對奧地利以及周日對羅馬尼亞的友賽，他都獲得上陣機會，尤其是周日一戰正選登場，夥拍泰朗明斯踢中堅，表現不俗，得到好評。

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

對於頂替阿歷山大阿諾特的人選，之前坊間傳聞修咸頓中場禾特普斯的機會較大，因為他是死球專家，本身大軍名單中的防中球員又少，怎料主帥修夫基最後選擇了23歲的賓韋特。賓韋特是個多功能的球員，適應4後衛及3中堅的陣式，可勝任中堅、右閘及防中。

賓韋特效力白禮頓多年，曾3度被外借低級別球隊。在17/18球季，他被外借到英乙的紐波特郡出道，之後每年升一級，到18/19球季就被借到英甲的彼得堡，到19/20球季就到英冠的列斯聯，幫球隊贏冠軍升班。經過3季磨練，白禮頓發現賓韋特已經成材，在20/21球季收為己用，他很快就在英超站穩正選。這季完結後，賓韋特球員生涯更上一層樓，入選英格蘭大國腳。

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

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入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

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入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

另外，在季尾受傷的中堅哈利馬古尼可以在訓練中跑步，盼趕及分組賽披甲，但有報道指，馬古尼有可能缺席3場分組賽。領隊修夫基透露，馬古尼的恢復情況理想，他亦很滿意其康復進度，但沒有講到馬古尼能在何時復出。馬古尼在上月初代表曼聯對維拉時觸傷足踝韌帶，提早收「咧」，未能趕及在歐霸盃決賽復出。